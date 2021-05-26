Программа развития ООН в Украине, Институт биомимикрии (США) и партнеры объявили в Украине конкурс по поиску идей, вдохновенных природными системами и организмами, которые решают проблему отходов - #ДизайнБезВидходив! #DesignOutWaste!

В честь этого, 01 июня с 16.00 до 18.00 состоится публичная защита работ (онлайн) и объявление победителей Национального конкурса по поиску инновационных решений по логике биомимикрии (узнай больше здесь).

Национальный конкурс - это национальный отборочный тур международного конкурса Biomimicry Global Design Challenge. Его соорганизаторами являются Лаборатории инновационного развития ПРООН и Институт биомимикрии (США), в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины, Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, бизнес-инкубатором Ukrainian Future Национального центра «Малой академии наук Украины», БО «БФ «Фонд защиты биоразнообразия Украины», ОО «Плато», ОО «Тарелка», Синхро Пространство, Change Agency Responsible Future, а также с участием представителей бизнеса, местных властей и университетов.

Три выбранных команды получат наставничество и поддержку от Лаборатории инновационного развития ПРООН в Украине и ее партнеров в подготовке проекта и представлении его к Международному конкурсу с биомимикрии. Тройка финалистов Национального конкурса по биомимикрии также примет участие в бизнес-инкубаторе, и будет возможность масштабировать свое изобретение и найти международных партнеров в сети 60 офисов Лабораторий инновационного развития ПРООН.

Что такое биомимикрия?

Биомимикрия описывает процесс изучения и имитации стратегий, наблюдаемых в природе, для решения проблем человечества. По сути, природа уже нашла решение всех вызовов, с которыми мы стыкаемся. Узнать больше здесь.

Языки мероприятия: украинский, доступны переводы жестовой речью и на английском.

Участие в событии бесплатное

Чтобы зарегистрироваться на участие в мероприятии необходимо перейти по ссылке: https://bit.ly/3fi76Ol

Всех зарегистрированных участников ждет приятный сюрприз - розыгрыш худи от проекта Symbioz, который транслирует идеи равенства людей и природы в тематическом дизайне.

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Автор: Иван Бойко