Документальная лента 'Мирные люди' выйдет на Киевстар ТВ

Фильм режиссера Оксаны Карпович появится на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ 26 октября.

Документальный фильм "Мирные люди", который в этом году открывал главный украинский фестиваль документалистики Docudays UA, вскоре появится на Киевстар ТВ. Мировая премьера ленты состоялась на Берлинале.

Документальный роуд-муви показывает путешествие режиссера по Киевской, Николаевской и Харьковской областях: где-то это деоккупированные территории, а местами - фактически "ноль". Работа над ним длилась почти 2 года. В основу фильма положены сотни перехваченных украинскими спецслужбами телефонных звонков российских военных. В общем Оксана Карпович обработала 31 час таких аудиозаписей.

Голоса "мирных", гражданских россиян - матерей, жен и друзей - раскрывают миру глаза не только на ход так называемой спецоперации, но и на ужасный внутренний мир общества, которое стоит за ее выполнением. Фильм "Мирные люди" исследует природу российского империализма и колониализма, роль пропаганды во вторжении и затрагивает вопрос коллективной ответственности россиян и россиянок.

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