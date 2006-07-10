Вынужденная посадка российского А-310 в Симферополе

Самолет А-310, принадлежащий российской авиакомпании "Сибирь", при выполнении чартерного рейса 1822 Анталия-Москва (аэропорт "Домодедово") по техническим причинам совершил посадку в аэропорту г.Симферополя (Крым, Украина). Как сообщил пресс-центр "Сибири", после проведенного технического обслуживания в аэропорту Анталии, экипаж А-310 заметил падение уровня масла в одном из двигателей. В целях обеспечении безопасности полета, командир экипажа принял решение о посадке в Симферополе.

Посадка прошла благополучно. На борту А-310 (бортовой номер VP-BSZ) находилось 243 пассажира и 8 членов экипажа.

"Сибирь" направляет в аэропорт Симферополя бригаду специалистов для выполнения технического осмотра самолета. Время прибытия пассажиров и самолета в Москву уточняется.

В ночь на 9 июля при посадке в Иркутске разбился пассажирский самолет А-310 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Москва-Иркутск. На борту находилось 204 человека - 193 пассажира, 8 членов экипажа и 3 человека, которые были взяты на борт вне списка. По меньшей мере 122 человека погибли, 70 пострадали. Причина катастрофы, произошедшей в 2:50 мск, устанавливается. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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