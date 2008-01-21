Судно, что получило пробоину в Азовском море, теперь - на мели в Керченском проливе

Теплоход "Сергій Скадовський", который 18 января в Азовском море повредил корпус, находится на мели в Керченском проливе.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в ближайшее время судно планируется частично разгрузить.

Ситуация находится под контролем Морского координационного аварийно-спасательного центра в г. Керчи Государственной специализированной аварийно-спасательной службы на водных объектах.

Общую координацию действий осуществляет Минтранссвязи.

Как сообщал УНИАН, 18 января в Азовском море в 63 км от Керченского полуострова (мыс Хрони) из-за сложной ледовой обстановки был поврежден корпус теплохода "Сергій Скадовський" (флаг Украины, экипаж - 13 человек, загруженный 3,1 тыс. тоннами зерна), который шел в составе каравана из 10 судов из порта Мариуполь в Керченский пролив, в сопровождении ледокола "Капітан Білоусов" и морского буксира "Портовик".

Теплоход "Сергій Скадовський" начал тонуть, поэтому, согласно распоряжению капитана, из-за угроза затопления экипаж в полном составе оставил судно и перешел на борт буксира "Портовик".