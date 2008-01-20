Итальянская армия очистила центр Неаполя

Итальянские военные и работники коммунальных служб освободили от завалов мусора центральные улицы Неаполя, где сложилась чрезвычайная ситуация с вывозом и переработкой отходов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на итальянские СМИ.

Однако, хотя в минувшие дни удалось собрать почти 2 тысяч тонн мусора, ситуация в городе остается тяжелой - на улицах Неаполя остаются еще около 5 тысяч тонн отходов.

Проблемы с утилизацией мусора испытывает не только Неаполь, но и другие города южной итальянской области Кампания, поскольку большинство свалок региона оказались переполнены и были закрыты.

Местные власти предлагают открыть ранее законсервированные свалки, а также организовать новые. Премьер-министр страны Романо Проди привлек армию к расчистке заполненных мусором городов.

Проблема с отходами в Кампании, приведшая к нынешнему кризису, возникла еще 14 лет назад. Попытки властей разрешить ее, построив мусороперерабатывающие заводы, так и не увенчались успехом. Аналитики связывают истоки проблемы с деятельностью неаполитанской мафии (каморры), которая активно зарабатывает на нелегальной утилизации отходов и заинтересована в том, чтобы "мусорная проблема" не решалась.

Тем временем, Кампании пытаются помогать другие итальянские регионы, которые уже начали принимать и перерабатывать на своей территории отходы области.