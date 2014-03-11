Мы, в Центре Развития «Светлое будущее», верим в то, что каждый человек имеет право на развитие, образование и социальную интеграцию. Наша цель заключается в оказании помощи детям и подросткам с особыми потребностями реализовать это право.

​Инициатива создания Центра принадлежит группе родителей, которые понимают необходимость такой организации в Украине из-за отсутствия комплексной государственной программы для людей с особыми потребностями.

По приглашению Детского центра развития «Светлое Будущее», Киев посетит Дуглас Доман, вице-директор Институтов развития потенциала человека (Филадельфия, США). Дуглас Доман - сын и последователь легендарного Гленна Домана, известного во всем мире своим новаторским подходом к развитию детей с повреждением мозга и уникальными работами с раннего развития.

22 марта 2014 года Дуглас Доман представит две лекции: одну - о перспективах развития и возможностях детей с повреждением мозга, вторую - об огромный умственный потенциал здоровых детей. Вы узнаете об основах развития мозга, о уникальные методики, разработанные в Институтах, а также получите практическую информацию для занятий с детьми. У вас будет возможность задать свои вопросы Дугласу.

Лекции Дугласа Домана состоятся в Киевском городском Доме ученого по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 45а (станция метро «Золотые ворота»).

Подробнее с расписанием вы можете ознакомиться на сайте Детского центра развития «Светлое Будущее»