Состоится региональная встреча руководства ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве с Федерацией работодателей Киева и руководителями столичных предприятий

6 марта 2014 , в 14:00 , в Зале заседаний Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в г. Киеве (г. Киев , ул . Владимирская 13) состоится Региональная встреча (совещание ) руководства ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве с Федерацией работодателей Киева и руководителями столичных предприятий .

В совещании примут участие: Начальник Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве , генерал - майор службы гражданской защиты Куценко А.Н. , Председатель Совета Федерации работодателей Киева Антонюк А.С. , начальники управлений и отделов ГУ ДСНС Украины в г. Киеве , Председатель наблюдательного совета ПАО « Киевэнерго » Иван Плачков , Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе и еще более 20 руководителей известных киевских предприятий - столичных работодателей (КП «Киевский метрополитен», ОАО « Киевметрострой », ОАО « Киевгорстрой -2» , ОАО « Фармак », ЗАО НПЦ « Борщаговский ХФЗ » , ПАО « Оболонь »ОАО « Стройиндустрия », ОАО «Укрпластик», ЗАО«Фанплит» и другие).

Во время совещания будут обсуждаться следующие вопросы :

1.О проблемных вопросах , возникающих в киевских работодателей при соблюдении законодательства и проведения проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности .

2.Почему и кому в последние годы столичный бизнес был вынужден отдавать на взятке в 50 % от их оборотов .

3. Требование работодателей - чиновники , которые не готовы или не могут выполнять свои государственные обязанности без коррупционной составляющей , должны добровольно оставить государственную службу , не ждать , пока состоится публичная люстрация с раскрытием коррупционных схем , имен и фамилий.

4.По выработке совместных механизмов сотрудничества ГУ ДСНС Украины в г. Киеве и Федерации работодателей Киева и оперативного реагирования на проблемные вопросы , возникающие при соблюдении законодательства и проведения проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности .

Согласно информации Федерации работодателей Украины , за 6 месяцев 2013 г., Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям возглавляет ТОП -5 контролирующих органов по количеству проверок - 145628 . Удельный вес внеплановых проверок в составе всех проверок - 30%.

Количество должностных лиц субъекта хозяйствования , привлеченных к административной ответственности - 61 317 ( больше всех центральных органов исполнительной власти , осуществляющих контрольно -надзорные функции). Доля решений о приостановлении , приостановления , ограничения хозяйственной деятельности в составе таких же решений , принятых центральными органами исполнительной власти , осуществляющих контрольно -надзорные функции - 43%.

Федерация работодателей Киева готова забыть все то плохое , что ранее препятствовало нормальной деятельности столичного бизнеса. ФРК предлагает начать сотрудничество работодателей , органов государственной власти и представителей контролирующих органов с чистого листа. Но у работодателей есть единственное принципиальное требование : чиновники , которые не готовы или не могут выполнять свои государственные обязанности без коррупционной составляющей , должны добровольно оставить государственную службу , не ждать , пока состоится публичная люстрация с раскрытием коррупционных схем , имен и фамилий.

Справка . Федерацию работодателей Киева признано соответствующей критериям репрезентативности на территориальном уровне для участия в коллективных переговорах по заключению территориальных соглашений и для делегирования представителей в органы социального диалога. Общая численность работников , работающих на предприятиях , входящих в состав ФРК составила 266719 человек, что составляет 19,2 % от общей

численности занятого населения в г. Киеве.

После проведения совещания , в 15:30 , состоится брифинг для СМИ.

Аккредитация: до 12:00 , 6 марта 2014 , тел . : ( 093 ) 092-78-28 .