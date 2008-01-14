Как два пенсионера ”оживили” соседа-покойника

Статья о послерождественских трагикомических приключениях двух нью-йоркских горе-мошенников крепко держится в десятке самых популярных материалов "Нью-Йорк Таймс". Когда 66-летний Вирджилио Цинтрон распростился с жизнью (по естественным причинам, как показала впоследствии судмедэкспертиза), его соседи по дому долго не горевали. Обнаружив в почте покойного пенсионный чек на 355 долларов, 65-летние Джеймс О"хеа и Девид Далайя решили непременно перевести его в наличные. Они пересадили тело в кресло, придали ему шаткое равновесие и по многолюдной улице привезли его в магазин, где можно перевести чеки в наличные.

Когда владелец магазина потребовал личную подпись господина Цинтрона, его приятели показали на окно, сквозь которое виднелось привязанное к креслу тело. Правда, к тому времени вокруг кресла стали собираться прохожие, заинтригованные зрелищем. Среди них оказался и детектив, как раз закончивший ланч в соседнем кафе. Он и отправил О"хеа и Далайю в полицейский участок. Обоим выдвинуто обвинение в подделке чеков.