Установлен рекорд продажи новых автомобилей в Украине

Продажи новых автомобилей в Украине в 2007 году увеличились на 46,1% или на 171 тыс. штук по сравнению с 2006 годом - до 542 тыс. штук.

Об этом говорится в сообщении аналитической группы "AUTO-Consulting", текстом которого располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что в декабре 2007 года установлен новый исторический максимум продаж новых автомобилей в Украине - свыше 61 тыс. штук.

По сравнению с декабрем 2006 года рост продаж составил 79,9%. Таким образом, декабрь стал самым удачным месяцем за всю историю украинского авторынка.

Как считают аналитики, 2008 год на авторынке будет также отмечен высокой динамикой.

Справка УНИАН. По информации аналитической группы AUTO-Consulting, продажи новых автомобилей в Украине в 2006 году увеличились на 39,68% или на 106 тыс. штук по сравнению с 2005 годом - до 371,019 тыс. штук (в 2005 году было продано 265,475 тыс. автомобилей).