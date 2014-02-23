Проректор Киевской духовной академии заявил, что Порошенко и Аваков не допустят захвата лавры

09:48, 23 февраля 2014
Разное
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Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков гарантировал, что не допустит захвата лавры.

Владими Бурега говорит, что захвала лавры не допустят

Об этом сообщает проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега в комментарии порталу «Православие и мир».

«В результате переговоров самооборона Майдана заверила владыку Антония (управляющий делами УПЦ, - УНИАН), что никакого захвата лавры не будет. Петр Порошенко также дал гарантии, что захвата не будет. Владыка Антоний смог связаться по телефону и с Арсеном Аваковым. Аваков также гарантировал, что не допустит захвата лавры», - сообщает Владимир Бурега.

Он объясняет, в субботу вечером появилась информация, что из Киево-Печерской лавры вывозят ценности.

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«И даже, якобы, пытаются вывезти мощи преподобных печерских. Эти слухи быстро расползлись по Киеву, и у стен лавры появились представители самообороны Майдана, которые блокировали все выезды из лавры и начали проверять все выезжающие из лавры машины. Понятно, что никаких мощей и ценностей ни у кого в багажниках не нашли. Но все же в сети начали звучать призывы не только блокировать въезды, но и захватить саму лавру», - отмечает проректор Киевской духовной академии.

Он объясняет, что у лавры были молодые люди, которые контролировали выходы из лавры. К ним, чтобы прояснить ситуацию, вышел управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), который живет на территории обители.

«Владыка Антоний пояснил, что никто ничего из лавры не вывозит и что все мощи по-прежнему почивают в пещерах. Слава Богу, ему удалось успокоить народ и не допустить эскалации конфликта. За последние пару дней я стал по-особому понимать, что такое информационная война. Такого количества вбросов и информационных провокаций я не видел еще никогда. В эти непростые дни, прежде чем распространять информацию, ее нужно несколько раз перепроверять», - призывает Владимир Бурега.

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