Проректор Киевской духовной академии заявил, что Порошенко и Аваков не допустят захвата лавры

Об этом сообщает проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега в комментарии порталу «Православие и мир».

«В результате переговоров самооборона Майдана заверила владыку Антония (управляющий делами УПЦ, - УНИАН), что никакого захвата лавры не будет. Петр Порошенко также дал гарантии, что захвата не будет. Владыка Антоний смог связаться по телефону и с Арсеном Аваковым. Аваков также гарантировал, что не допустит захвата лавры», - сообщает Владимир Бурега.

Он объясняет, в субботу вечером появилась информация, что из Киево-Печерской лавры вывозят ценности.

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«И даже, якобы, пытаются вывезти мощи преподобных печерских. Эти слухи быстро расползлись по Киеву, и у стен лавры появились представители самообороны Майдана, которые блокировали все выезды из лавры и начали проверять все выезжающие из лавры машины. Понятно, что никаких мощей и ценностей ни у кого в багажниках не нашли. Но все же в сети начали звучать призывы не только блокировать въезды, но и захватить саму лавру», - отмечает проректор Киевской духовной академии.

Он объясняет, что у лавры были молодые люди, которые контролировали выходы из лавры. К ним, чтобы прояснить ситуацию, вышел управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), который живет на территории обители.

«Владыка Антоний пояснил, что никто ничего из лавры не вывозит и что все мощи по-прежнему почивают в пещерах. Слава Богу, ему удалось успокоить народ и не допустить эскалации конфликта. За последние пару дней я стал по-особому понимать, что такое информационная война. Такого количества вбросов и информационных провокаций я не видел еще никогда. В эти непростые дни, прежде чем распространять информацию, ее нужно несколько раз перепроверять», - призывает Владимир Бурега.