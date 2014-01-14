Турецкие уроки для Украины

Усиление борьбы за власть в Турции, которой вполне успешно 10 лет управляет премьер Реджеп Эрдоган и его партия Справедливости и развития, позволяет предположить, что одних экономических успехов недостаточно для обеспечения стабильного развития успешного государства.

Сложно не согласиться с тем, что Турция при Эрдогане значительно усилилась и как региональный политический игрок, и как новый экономический лидер на пересечении торговых потоков и интересов Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки. Турция закончила 2013 год на 17 месте в мире по размеру ВВП (822 миллиарда долларов). К 2018 году она уже может войти в топ-15 экономик мира.

Казалось, что партия власти во главе с Эрдоганом, реально подняв уровень жизни многих турок, открыв для них социальные лифты, дав новые образовательные возможности и, главное, - работу, сможет относительно спокойно ослабить всех своих конкурентов (военных и оппозицию) и далее формировать новые политические контуры страны. Но активное вовлечение турецкой власти во внешние игры в Северной Африке («арабскую весну»), а также в Сирии, Иране, Израиле привело, в первую очередь, США, к недовольству самостоятельной игрой Эрдогана. Процесс превращения нынешнего турецкого премьера в нового Ататюрка стал слишком опасным прецедентом, позволяющим вырасти новому исламскому региональному харизматическому вождю, от которых Соединенные Штаты никак пока не могут зачистить Средиземноморье и Ближний Восток. В итоге, Эрдоган остался без ощутимой поддержки внешних партнеров. А разыграть внутреннюю партию против Реджепа помогают и его завышенные геополитические амбиции.

Первым сигналом турецкому премьеру стали протесты в парке Гези на площади Таксим в Стамбуле. Вторым сигналом для Эрдогана стала «антикоррупционная кампания» в стране с неофициальным названием «Большая взятка», проведенная в декабре 2013 года. Самое любопытное, что всю операцию провела турецкая полиция без предварительного уведомления правительства и премьера. Результат – задержание десятков чиновников по подозрению в коррупции (махинации с тендерами, превышение служебных полномочий, взяточничество и другое). При этом, среди задержанных оказались сыновья министров экономики, внутренних дел, а также окружающей среды и градостроения. В конечном счете, антикоррупционная операция привела к отставке 10 министров кабинета Эрдогана, что дало тому основания обвинять своих оппонентов в подрыве политической стабильности страны.

В ответ турецкий премьер провел массовую зачистку во внутренних органах, уволив более 350 сотрудников полиции, включая главу стамбульского управления. Жесткая позиция турецкого суда, не позволившая Эрдогану оперативно вмешаться в антикоррупционную операцию для ее контроля, еще раз показывает наличие пусть хрупкого, но реального баланса сил в Турции.

Характеризуя нынешнюю турецкую ситуацию, большинство экспертов отмечают, что за коррупционным ударом по Эрдогану стоит его бывший соратник исламист-миллиардер Фетуллах Гюлен, живущий в США. Причина – недопущение формирование Эрдоганом «контрольного пакета» власти в Турции в очередной переходной период 2014 года. Внешние силы, использующие Гюлена и его соратников, скорее всего, делают ставку на ослабление Эрдогана и усиление президента Абдуллы Гюля. Учитывая проведения нынешней весной муниципальных выборов, а летом – президентских, Эрдогану могут предложить президентский пост в качестве компенсации за возврат Гюля на премьерскую должность (он уже занимал ее в 2002-2003 годах). Но возможны и более радикальные сценарии, предусматривающие победу на президентских выборах представителей оппозиционной Республиканской народной партии с постепенной отправкой Эрдогана на политическую пенсию. При этом, обсуждая подобный вариант, турецкое правительство практически в открытую обвиняет США в игре против Эрдогана, организации коррупционного скандала и в поддержке Республиканской народной партии. Сторонники действующего премьера почти прямо утверждают, что американцы силами оппозиции пытаются отстранить Реджепа от власти, поскольку он слишком самостоятельный игрок. Не зря посол США в Турции Френсис Рикардоне разными СМИ прямо обвиняется в непосредственном участии в коррупционном скандале.

Серьезность накала внутренней ситуации может продемонстрировать тот факт, что с подачи Эрдогана озвучена возможность пересмотра дела о заговоре военных – «Эргенекона», в результате которого нынешний премьер смог серьезно ослабить турецкую армию. Обвинительные приговоры были вынесены более 300 турецким офицерам. Намерения Эрдогана взять в союзники армию, возможно, частично восстановившую позиции после реабилитации участников «Эргенекона», вполне могут дать турецкому премьеру необходимый ресурс для удержания власти. Но с обязательным условием – на основе компромисса, то есть, без «контрольного пакета». В любом случае, для разрешения политического кризиса, все стороны турецкой политики, включая Эрдогана, вынуждены будут идти на компромисс.

Турецкий опыт позволяет сделать несколько важных выводов для Украины. Первый: одного экономического роста недостаточно для политической стабильности и развития страны. Второй: укрепляя вертикаль власти и формируя лояльность большей части населения и элит, турецкий премьер и его партия власти нанесли значительный ущерб системе баланса интересов ключевых игроков в государстве. Разрушив баланс, Эрдоган сейчас пожинает плоды своей ошибки, сам становясь жертвой дисбаланса, и вынужден воссоздавать новый вариант политического равновесия. Как в своих, так и в национальных интересах. Это касается и Украины. Без соблюдения баланса интересов в стране, без реального компромисса – политический кризис не будет преодолен, а ситуация все далее будет заходить в тупик для всех сторон.

Третье: в Украине, как и в Турции, разные внешние силы могут серьезно влиять на дестабилизацию внутренней ситуации. Следовательно, внутренним политическим игрокам необходимо, в первую очередь, научиться договариваться между собой и слышать свой Народ, а не апеллировать к различным мировым игрокам. Ключ к стабилизации внутренней ситуации лежит именно в этой плоскости.

Несмотря на значительные различия, для Украины и Турции нынешний год может принести серьезные изменения политического и экономического ландшафта. Остается надеется на преобладание здравого смысла и позитивные решения для преодоления кризиса в обеих странах.