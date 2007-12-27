Программа правительства Тимошенко: сочетание профессионального подхода и политического фентези

Реплика

С проектом программы правительства Тимошенко , предложенного к публичному обсуждению на сайте Кабмина, не идет в сравнение ни один бестселлер. Даже от поверхностного знакомства с ним, не говоря уже о вдумчивом прочтении, перехватывает дух. После прочтения документа в воображении появляется европейская Украина, очищенная от политики многовекторности, копоти геополитической неопределенности, освобожденная от пут коррупции и тенет деградировавшего судопроизводства.

Слово "реформы" в проекте правительственной программы употребляется от силы десяток раз и, как правило, в контексте институционных реформ, преимущественно судебной. В память об экономических реформах, которые у большинства населения вызывают горький ассоциативный привкус, в проекте программы наложено табу, которое совсем не значит, что их там нет. Напротив. Алгоритм модификации каждой отрасли экономической и общественной жизни в документе выписан довольно продуманно, чтобы понять – речь идет не о косметических процедурах.

Бросается в глаза то, что каждый из разделов написан экспертами, не ощупью и не на скорую руку, а тщательным образом и профессионально. Кирпичи поразительных деталей связаны беспрекословной логикой, которая дает возможность возвести (по крайней мере, на бумаге) совершенное сооружение. На фоне совершенства ее форм и продуманного контента корявые очертания так и не принятой программы предыдущего правительства выглядят так, как будто вышли из-под пера архитектурной мастерской Бабушкина. Не говоря уже о реальных действиях прошлого Кабинета, которые, похоже, останутся в летописи 2006–2007 лет преимущественно за счет упоминаний об инфляции, которую так и не смогли укротить более умеренные цены на капусту...

В то же время уровень детализации программы Тимошенко иногда даже избыточный – от необходимости принятия закона "Об аукционах живого скота" и "формирования и ведения реестра складских документов на зерно" до "разработки нормативного обеспечения общего (консорциумного) кредитования больших инвестиционных проектов несколькими коммерческими банками". Взвешенность постулатов местами совмещается с митинговой декларативностью – наподобие не допустить "уничтожения парков и скверов в городах" и обеспечить "внедрение местного налога на богатство и роскошь". Элементы фентези разбросаны по всему тексту. Скажем, неужели кто-то серьезно верит в то, что будут отменены ВСЕ нормативные акты, которые создают почву для коррупционных деяний чиновников?

Имеют место и неслучайные нестыковки. Ликвидация НДС не совмещается с гармонизацией законодательства Украины и Европейского Союза, а беспристрастное "осуществление инвентаризации законодательно утвержденных обязательств государства с точки зрения возможности их финансового обеспечения" вряд ли делает возможным возмещение обесцененных сбережений на протяжении двух лет. Наверное, все же стоит сначала произвести инвентаризацию, а затем брать на себя срочные обязательства.

Креативно упакованный продукт, пропущенный через отечественную политическую мясорубку, неминуемо будет иметь менее привлекательный вид. Главное, сохранить в нем начальные рациональные ингредиенты. Так привлекательные на бумаге.

Игорь Шпак, г. Киев