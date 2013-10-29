Путинский капкан для Януковича

Более пяти часов Виктор Янукович и Владимир Путин в воскресенье гутарили в Сочи с глазу на глаз.

О чем говорили — неизвестно. По крайней мере, пока.

Но, проходит день и ночь и начинается что-то невероятное, но очевидное. Угрозы в адрес Украины посыпались с новой силой, как спелые груши с дерева.

Оказывается, что Украина вдруг и задолжала за газ. И что «Газпром» вдоволь натерпелся от Украины. И что подписать соглашение с Евросоюзом мы не можем, потому что ранее подписали соглашение об ассоциации с разлагающимся трупом СНГ. И что в Украине действует в американском посольстве антироссийский штаб, который ночи не спит, «солов’їну мову вчить і кращі пісні співає» только c единственной целью — как бы оторвать Украину от России.

Такое впечатление, что нынешнюю политическую элиту заставляют на ночь не романы Достоевского и Некрасовым читать, а подшивку советского журнала «Крокодил».

А как еще объяснить, что, после горбачевских и ельцинских эпох, в России снова стали модными советские фразеологизмы — типа «теория Бжезинского», «американские империалисты», «ястребы Пентагона» и т. д.?!

Одним словом, если Путин, Медведев, Миллер, Глазьев в течение первой половины вторника так громко начали мурчать на Украину, значит, беседа президентов явно не удалась.

Кстати, как вы думаете, что мог говорить Путин Януковичу? Наверное, Владимир Владимирович предлагал свой неоценимый опыт в деле того, как бы «усидеть» на президентском троне не один десяток лет. Мол, смотри, Виктор Федорович, как мы с Димой царствуем, и плевать на всех хотели. На этот Запад с его демократией. На его высокие социальные стандарты. У России – своя демократия и стандарты. Свои законы. И выборы без выбора.

Наверное, призывал не обращать внимания на народ. Мол, главная задача плебса — терпеть и молиться за власть. Им можно бухать, иногда драться, даже спокойно уезжать за рубеж, но только на митинги в поддержку Навального не ходить.

Скорее всего, Путин сулил и льготные кредиты, дешевый газ, и сногсшибательный товарооборот. И все это ради одного: чтобы Украина не совершила страшную ошибку – не подписала соглашение об Ассоциации ЕС.

А, может, вообще Путин снова выдвигал унизительные предложения, как однажды признался украинский глава государства.

Но, как бы там ни было, Янукович путинских советов не послушался и его предложения отклонил. Уподобился, как писал политтехнолог средневековья Никколо Маккиавелли, двум зверям: льву и лисе. «Лев боится капканов, а лиса – волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков», - именно такие советы в свое время давал Маккиавели правителям.

Пока Янукович избежал капканов. Но нужно еще отпугнуть волков. А сделать это можно только одним способом — подписав соглашение с Евросоюзом.

Но сие случится через месяц – 28 ноября. И случится только, если Тимошенко за день до этого — 27 ноября – свое 53-летие отпразднует на свободе. Или со справкой об освобождении на 28 ноября.

А пока нужно продержаться. Можно пообещать россиянам дружбу, трехсторонний совет да любовь, создание консорциума по ГТС, передачу «Турбоатома» и Одесского припортового завода.

Пообещать… и не выполнить. Потому, что правитель по определению не может и не должен оставаться верным своему обещанию. А благовидный предлог, чтобы нарушить обещание, всегда найдется. Собственно, Путин уже давно это понял. И давно так делает. Вот уже два года он обещает переписать кабальный газовый договор, но не переписывает. И Януковичу не стоит стесняться.

Вышеупомянутый Макиавелли писал: «В наше время великие дела удавались лишь тем правителям, кто не старался сдержать слово. И умел, когда нужно, обвести вокруг пальца». Современная эпоха – не исключение.

Николай Бабич