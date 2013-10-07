Как пафос убивает бокс

В субботу в Москве состоялся бой за титул чемпиона мира Кличко – Поветкин. Событие, которого ждали все, но которое для присутствовавших, благодаря излишним стараниям организаторов, запомнится в лучшем свете только «селебритис», сидевшим в первых рядах непосредственно возле ринга.

Организаторы изначально представляли этот бой как очень пафосное событие и, в принципе, им это удалось. Было что представлять. Бой двух Олимпийских чемпионов стал хорошей приманкой и для зрителей, и для специалистов. Ажиотаж подогревался умело. Ведь Владимир Кличко не нуждается совершенно ни в каких рекомендациях, а Александр Поветкин – свою профессиональную карьеру до 5 октября провел без единого поражения – хвала и честь его промоутерам. Сказать что-то об этом бое считал за честь каждый, даже люди уровня Холифилда или Чисоры. В общем, бой действительно ждали. И ждали по всему миру.

Но посещение московского СКК «Олимпийский» стало далеко не самым радостным событием. Бравая охрана хамила на каждом шагу. «Куда лезешь? Какого х...я?» - приветствовал корреспондентов охранник на входе в зал.

Как оказалось спустя всего пару минут, гостеприимные московские организаторы предоставили аккредитованной прессе замечательную возможность посмотреть бой... по телевизору, в отдельной комнате «Олимпийского», никак не соприкасавшейся со зрительным залом. Честь указать журналистам их место доверили… уборщице, которая охотно показывала всем представителям СМИ, где эта комната находится.

Впрочем, большинство представителей прессы знали дорогу в пресс-центр одной из главных арен Москвы. Вот только никто не понял, почему, в отличие, например, от очень престижного теннисного «Кубка Кремля», чемпионата Европы по волейболу и зимнего Чемпионата мира по легкой атлетике, проходивших в том же «Олимпийском», для СМИ не нашлось мест в зале.

Со зрителями тоже вышла не самая приятная история. Благодаря фан-клубу братьев Кличко мне достался, кроме аккредитации, еще и билет на бой на место в обычном секторе, который в этот день заняли болельщики украинского чемпиона. Тотальная и грубая проверка карманов и дамских сумочек были здесь в порядке вещей, а свой ноутбук от бдительных секьюрити мне удалось спасти, только показав карточку аккредитации. Походив по "Олимпийскому" я убедился, что отношение к зрителям одного конкретного сектора не было предубеждением. Так относились ко всем без разбора. Видимо, как всегда перестраховывались...

...Ведь на бое были «селебритис». Их встречали вышколенные девицы модельной внешности. Виктора Пинчука с женой Еленой тут же остановили, предложив пойти показать места в зале. Завязался разговор на тему, что еще тут можно посмотреть. Я не очень вежливо прервал их беседу вопросом на тему «как закончится бой». Пинчук удивленно повернулся в мою сторону, натужно улыбнулся, но ответил: «Посмотрим».

А вот Николай Валуев хотел пройти быстро и незаметно, но не тут-то было. Камеры на него налетели мгновенно. Впрочем, многословностью бывший чемпион, а ныне депутат Государственной Думы не отличался. «Бой будет интересный. Верю в Поветкина. Посмотрим, что получится в итоге».

Когда же я поднимался по служебной лестнице наверх, в фойе для зрителей встретил спускающегося вниз Холифилда. Единственное, что я успел ему крикнуть (легендарный американский боксер уже безнадежно уходил вперед, а охранники меня все дальше отодвигали): «How are you?». И тут вдруг легендарный чемпион неожиданно остановился, и завязал разговор. Рассказал о том, что это будет классный бой. Но, по-моему, охранники его толкали не менее ретиво, чем меня. И он ушел.

…Впереди был бокс, который певица Джамала предваряла своим эмоциональным исполнением гимна Украины. Кстати, позднее, сама певица в интервью коллегам из радио «Свобода» пожаловалась на организаторов. «Очень плохо был организован мой выход на сцену. Мне не объяснили, где камеры, где мне стоять. Это нонсенс для мероприятия такого уровня. Мало того, мне еще ​​и микрофон трижды меняли перед выходом. Тот, который мне в результате дали, это вообще, не побоюсь этого слова, какая-то совдепия. Также мне отменили ушные мониторы, сказали, что будет Путин». А Путина-то, к слову, не было.

…Что уж тут нам жаловаться, журналистам, прости Господи, и зрителям?

Зато хорошо был срежиссирован выход Поветкина на сцену. Настоящий Витязь, разухабистый, с песней, которую подпевал даже Никита Михалков. Впрочем, старания Михалкова Витязю, в итоге, не помогли. Вы это видели.

... Дорога домой была хоть и долгой (одни 3-5-часовые простои на границе в обе стороны чего стоят), но совсем не скучной. Вспомнить было чего. Еще в Москве, только выезжая, выпили украинской «Хортицы» за украинскую победу. И за москвичей: что на самом деле порадовало и удивило на «Олимпийском» - так это московская публика. Ни одного намека на инциденты. Понятно, что каждый – за своего, но обстановка вокруг сектора украинских болельщиков была настолько дружелюбной, что дискомфорта не было и в помине.

Кирилл Стадниченко