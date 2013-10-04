Красная карточка двенадцатому игроку

Итак, в эпопее с наказанием ФФУ и дисквалификацией «Арены Львов» начата новая глава. Счастливая – ФИФА приостановила решение до рассмотрения апелляции ФФУ, и сборная Украины сыграет принципиальнейший матч с Польшей в Харькове при зрителях. Главную заслугу в этом вопросе СМИ приписали почетному президенту ФФУ и действующему члену исполкома УЕФА Григорию Суркису, который, в свою очередь, отметил позитивный фактор вмешательства в проблему президента Виктора Януковича. Ура!

Что выходит в промежуточном итоге. Промежуточном, потому что санкции ФИФА за проявления расизма и нацизма плюс за пиротехнику не отменены, а только приостановлены. И опция получить на всю катушку остается во всем блеске.

В итоге выходит, что все участники ситуации оказались в... грязи, если не сказать хуже.

Прежде всего, львовские болельщики, которым так необходимо было притащить на матч против Сан-Марино баннеры с политической символикой и портреты исторических деятелей с противоречивой репутацией. Ну, и разумеется, вскидывать руки и швырять петарды. Без этого ж, конечно, никак грозную команду Сан-Марино было бы не одолеть.

Федерация футбола Украины, которая в качестве принимающей стороны допустила все нарушения, замеченные бдительными наблюдателями FARE.

Но при этом и сама FARE выглядит далеко небезупречно. Все замеченные ее представителями нарушения вызывают большие сомнения. И за зиги выдали фанатскую эстафету: где вы видели гитлергрюсс левой рукой? И одинокий человек в футболке с номером 88 вряд ли вообще вызвал у кого-либо какие-то эмоции, если бы потом нам задним числом не пояснили, что это ни больше, ни меньше, чем зашифрованное «Хайль Гитлер». По этому поводу в сетях настебались вдоволь: от игрового номера Александра Алиева до номеров на автомобилях Михаила Добкина. И лозунг, в котором левой стороне желают спокойной ночи на английском языке, ничего нашему широкому болельщику не говорит. И что за якобы уханье в адрес Эдмара, он что – негр? С таким же успехом можно ухать в адрес Хачериди.

В общем, евроблюстители политических нравов проявили себя параноиками, а еще – попали под подозрение в соблюдении интересов Польши, потому как боссы FARE случайно оказались поляками. А нам с Польшей играть 11 октября фактически за выход из группы. Почему бы не лишить Украину поддержки трибун?

В неприятном положении оказались отечественные интернет-писаки, которые за эти дни предстали в самом гнусном свете. Ни малейшего признания своих ошибок, все сплошь – козни и происки. Национально озабоченные граждане на всех уровнях тут же обиделись за своих кумиров и завопили, что ФИФА не знает и не уважает нашу историю. В попадании под санкции ФИФА обвинили всех, кого угодно, кроме себя. При этом мало кто потрудился дождаться официального решения ФИФА или ознакомиться с ним после его появления. Вопили о своем. То же касается и ряда общественных активистов, откликающихся на любые проблемы, даже не имея об их сути ни малейшего представления. Главное – в очередной раз покричать.

Даже один из спасителей ситуации, Григорий Суркис, успел получить свою порцию репутационных орехов от своего бывшего соратника, а ныне одного из руководителей ФФУ, который обвинил Суркиса в том, что он де не слишком стремительно употребил свой авторитет для решения проблемы…

…В прежние времена, когда никаких освежителей воздуха не было в природе, люди в сортирах жгли газеты, чтобы перебить профильные запахи. Однако дым от файеров на стадионах не в состоянии перебить тот аромат, который остается после активности идиотов-ультрас и недобросовестных надзирателей.

Игорь Левенштейн