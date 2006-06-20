Зачем иракским экстремистам российские дипломаты?

Странно слышать, как Россия пытается связать глобальную тему борьбы с терроризмом с войной в Чечне. Сегодня опять в канун петербургского саммита лидеров крупнейших демократических государств плюс РФ вдруг всплывает чеченский вопрос в контексте терроризма. Да еще где – в Ираке!

Если верить правительственной “Российской газете” , то чеченские “боевики” уже давно разворачивают боевые действия в Ираке (неужели в России они уже выиграли войну?), но чтобы не было подозрений, что газета придумала эту новость сама, она ссылается на данные итальянской разведки (не верите – пойдите и спросите у итальянских шпионов). А недавно мир потрясло еще одно сообщение из того же разряда: иракские террористы похитили российских дипломатов.

Сразу почувствовала какую-то фальшь в этой новости. Тогда подумалось: если вдруг российские СМИ будут передавать, что среди похитителей были чеченцы или что России выдвигаются какие-то требования относительно войны в Чечне, то с этой “новостью” все понятно.

И точно. Похитители, по сообщениям масс-медиа России, начали требовать... выведение войск из Чечни. Вот так... Оказывается глобальный терроризм, вызванный наступлением западной демократии, объединился с “терроризмом”, возникшим вследствие ксенофобской политики России.

Нелепость такого “объединения” очевидна. Сразу вспоминаются взрывы в московских жилых домах перед президентскими выборами в РФ, на которых победил Путин...

Очередная публикация в российской прессе все “разъяснила”.

“Зачем иракцам ожесточать против себя еще и Москву?.. – “рассуждает” одно московское издание. - Ни одна из экстремистских группировок так и не взяла ответственности за теракт. Может быть, здесь постаралась какая-то «третья сила»? Скажем, та, которой выгодно, чтобы Россия перед саммитом «восьмерки» в Петербурге «на собственной шкуре» убедилась, что Запад в Ираке вовсе не оккупант, а «беззаветный защитник демократии перед лицом исламистов ».

Что здесь скажешь... Неловкие ручки спецслужб можно увидеть невооруженным глазом. Мало того, что своих же дипломатов подставили, так еще и Запад обвинили.

Плохо работаете, товарищи, грубо и, как всегда, себе же во вред.

Оксана Охримчук