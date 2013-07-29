Россия в зоне высокой турбулентности

Состояние российской экономики в последнее время дает повод утверждать о вхождении страны в затяжную полосу спада, что может иметь политические последствия для нынешней власти.

Президент РФ Владимир Путин поставил в качестве первоочередных задач спасение экономической стабильности в России через рост экономики. Рост ВВП в 2,4% (запланированный на 2013 год), по мнению Путина, недостаточен для удержания ситуации под контролем. Это при том, что цены на энергоресурсы остаются пока не весьма высоком уровне (нефть выше 100 дол. за баррель, а газ выше 350 дол. за тыс. куб. м.). ВВП России настолько озаботил Путина, что он даже решил перейти к снижению роста тарифов естественных монополий, выступающих в роли «священных коров» в РФ.

Не отрицает проблемной ситуации в экономике и премьер-министр России Медведев, констатируя отсутствие прогресса по устранению негативных тенденций в экономике государства.

Среди озвученных проблем власть признает слабую конкуренцию, дисбаланс рынков сырьевых товаров и в сфере естественных монополий, государственных закупок, наличие административных барьеров и доступа к транспортной инфраструктуре, коррумпированную процедуру лицензирования. Как закономерный результат – низкий уровень инвестиций и технологического развития.

Одной из проблем, по словам премьера Медведева, остается то, что при составлении государственными закупками одной пятой ВВП страны (около 8 трлн. рублей), доля малого и среднего бизнеса в них не превышает 2% (в США – не менее 30%). Как преодолеть эту проблему без реальной победы над коррупцией, Медведев умалчивает.

Чем власть собирается «лечить» российскую экономику? В качестве основных средств для поддержки национальной экономики российское правительство предусматривает разные формы бюджетной и кредитной поддержки. Планируется увеличить доступность кредитования малого и среднего бизнеса. Хотя без уменьшения проблемы коррупции и жесткого административного контроля доступные кредиты будут бесполезны.

Среди новых правительственных инициатив в РФ – расширение государственно-частного партнерства, в частности, направление пенсионных накоплений на реализацию инфраструктурных проектов на возвратной основе. Похоже, правительство переходит на усиленный вариант поиска денег для инвестиций внутри страны (эта же проблема актуальна и для Украины). Отдельным аспектом выступает решение отраслевых проблем экономики РФ после вступления в ВТО.

Пока российское правительство разрабатывает стратегии борьбы с кризисом, реальная ситуация продолжает ухудшаться. Например, за первые полгода уровень инвестиций упал на 1,4%. МВФ уже снизил прогноз роста ВВП РФ с 3,4% в 2013 году до 2,4%. Отток капитала из России только на официальном уровне прогнозируется на цифре в 50 млрд. дол., что составляет более 4 млрд. ежемесячно. Растущие проблемы с государственным бюджетом РФ (только в этом году есть высокий риск недополучения до 1 трлн. рублей – 1,6% ВВП) могут привести к ситуации, когда «бюджетные дыры» будут латать за счет медицины и образования. При этом у России впереди весьма затратные Олимпиада в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу в 2018 году. В тоже время рост затрат на оборону в 2013 году составит 15,7% (всего запланировано около 2 трлн. руб.), на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – на 9% (всего – 2 трлн. руб.). Пока затраты на силовой блок в России увеличиваются, промышленность продолжает демонстрировать отсутствие роста, а строительство демонстрирует спад на 7,9% в 2013 году. На фоне этого многие эксперты говорят, что на депозитах и счетах в банках у российских компаний находится около 17 трлн. руб. Но по причине наличия высоких инвестиционных, политических и экономических рисков эти средства не спешат возвращаться в реальный сектор РФ.

В ситуации заметного ухудшения внутренней конъюнктуры, Россия сумела еще и ввязаться в первый судебный процесс в рамках ВТО, хотя только недавно стала членом этой организации. Причиной развязывания «торговой войны» с такими странами-участницами ВТО как Япония, Китай, Турция, США и Украина стал введенный утилизационный сбор на иностранные автомобили. Таким образом, в характерном для нее стиле Россия кроме ухудшения внутренней ситуации в экономике еще и выступила «одна против всего мира» в рамках ВТО.

Нынешние экономические дисбалансы в РФ пока не носят обвального характера, но при ухудшении ценовой конъюнктуры на мировые энергоресурсы и неспособности правительства найти способы восстановления роста экономики и ВВП, политическая стабильность в стране может оказаться под вопросом. Политика «закручивания гаек», проводимая Путиным и прецеденты по примеру ареста Алексея Навального создают благоприятную почву для «расшатывания лодки».

На этом фоне попытка Москвы привлечь Украину к своей экономической модели интеграции на базе Таможенного союза, Единого экономического пространства и будущего Евразийского экономического союза выглядит слабо аргументированной. В Кремле это полностью осознают, и видимо по этой причине, в последнее время, Киев получает все новые и новые «торговые войны» с Москвой практически по всем сферам двусторонних экономических отношений.

Тяжело представить какую конструктивную модель экономического сотрудничества Россия сможет предложить Украине после окончательного провала нынешней политики «кнута и пряника».

Роман Рукомеда, политический эксперт