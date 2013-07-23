В киевской многоэтажке нашли осиное гнездо

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, аварийно-спасательный отряд специального назначения ликвидировал осиное гнездо, проведя дезинсекцию с помощью аэрозольного генератора «Игеба» и химического раствора «Атрикс».

От укусов насекомых ни один из жителей квартиры не пострадал.

Спасатели призывают быть осторожными при ликвидации осиных гнезд и советуют опрыскивать гнезда специальным средством для уничтожения насекомых, находясь на безопасном расстоянии. При этом необходимо защищать органы дыхания.