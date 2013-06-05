Таксим. Перенос в Украину отложен

События на стамбульской площади Таксим вдохновили многих украинцев, по крайней мере, активно пользующихся социальными сетями. Наблюдая за сюжетами о схватках турков с полицией, некоторые из нас примеряют ситуацию на нашу страну. Порой – бессмысленно и беспощадно.

Подобное стремление подражать чужой активности в Украине уже отмечалось. Совсем недавно события «арабской весны» примеряли на нашу страну, полагая, что опыт массовых выступлений на Ближнем Востоке можно, словно кальку, перенести на украинскую почву, где он даст результативные всходы. Хотя с начала «арабской весны» прошло уже более двух лет, ее итоги являются далеко неоднозначными – и для Украины отнюдь не стали откровением. Более того – являются политтехнологическим «ложным объектом».

Хочу напомнить, что «оранжевая революция», независимо от реализации обещанного на Майдане и данных ее лидерам оценок, поставила высокую планку численности массовых выступлений, под которой уже почти 9 лет неизменно пролетают представители самых разных политических сил. Поэтому ожидать, что сотни тысяч украинцев будут выходить на улицы с периодичностью пару раз в год – означает продемонстрировать собственное непонимание специфики украинской нации, ее особенностей и внутренних механизмов. В Украине серьезные социальные протесты должны не только вдумчиво готовиться, но и иметь понятную их участникам внутреннюю логику.

К сожалению, лидеры официальной оппозиции предпочитают политический фаст-фуд. Иногда создается впечатление, что с Запада в Украину и на постсоветское пространство в целом перенесены не только технологии быстрого приготовления пищи, но и оперативного принятия необходимых обществу решений. Полевая активность оппозиции во время проведения акции «Вставай, Украина» не поставила перед властью неразрешимых задач, и только инциденты 18 мая позволили оппозиционерам выйти из ситуации со щитом, а не на щите. В парламенте противники Виктора Януковича пока не могут продемонстрировать мастерство конструктивной работы. Самым свежим примером стало провальное голосование за отмену необоснованных льгот представителям власти, на котором пламенно настаивал Арсений Яценюк, но которое проигнорировали более трех десятков депутатов-оппозиционеров.

Не стану отрицать: оппозиционная риторика в социальных сетях находит достаточно живые отклики, а телевизионные каналы в большинстве своем формируют у потребителей новостей несколько иную информационную картину. Если ситуация сохранится, то разделение Украины на конфликтующие части может произойти по качественно иной, более современной, а от того – более глубокой – линии разлома. Осознают ли эту опасность отечественные политики? Если да, то умело это скрывают.

Сегодня нашей стране стоит опасаться не столько массовых протестов с оппозиционными лозунгами. Слишком много сомнений вызывает способность вождей противостоящих Виктору Януковичу партий сформировать уникальное политическое предложение для десятков тысяч людей. Но разухабистость действий власти, ее нежелание идти на компромиссы, воспринимаемые «регионалами» как проявление слабости, провоцирует качественно другие возможности.

Украина выходит на финишную прямую в своем геополитическом выборе на нынешнем этапе. До конца текущего года официальному Киеву предстоит дать ответ, способен ли он результативно завершить свою игру в евроинтеграцию. Если ЕС уже перестал корректировать правила, то в России ее подобное ослабление влияния на Украину воспринимается как тяжелое внешнеполитическое поражение. Если кто-то полагает, что Кремль будет играть в благородство, то это ошибочное мнение, вся тяжесть которого может проявиться уже осенью. И неважно, под какими лозунгами могут быть спровоцированы массовую выступления – куда важнее, что они будут направлены против суверенитета Украины.

Евгений Магда