Работа депутата: Нам так не жить

Вторая сессия Верховной Рады закроется на две недели раньше, чем было запланировано в расписании работы парламента. За сокращение количества своих рабочих дней сегодня проголосовали 239 народных депутатов.

Таким образом, 5 июля парламентарии торжественно соберутся под куполом, споют/послушают гимн, и разъедутся на каникулы. Нет, конечно, даже после изменения рабочего расписания, в календарном плане Верховной Рады сказано, что до 12 июля будет продолжаться работа депутатов в комитетах, а до 19 июля народные избранники должны поработать с избирателями. Но кто в это верит?

Итого, если не произойдет какого-нибудь очередного блокирования, в сухом остатке парламентской работы – 34 дня праведных трудов в пленарном режиме из 97-ми рабочих дней, в принципе. При этом, 10 дней из этих 97-ми депутаты блокировали трибуну, еще 21 день встречались с избирателями, а 44 дня должны были посвятить работе в комитетах.

О том, как парламентарии выполняют свои обязанности, можно судить по результатам исследования гражданской сети «Опора». К примеру, в период с 22 по 26 апреля, когда народные избранники должны были трудиться над законами вне сессионного зала, свои заседания провели лишь 3 из 29-ти комитетов Верховной Рады.

В мае депутаты продолжили эту традицию. Так, 7, 8 и 10 числа (у простых украинцев эти дни также были рабочими) парламентарии должны были работать в комитетах, комиссиях и фракциях. Но какой-либо официальной информации о том, что заседания проходили, не было. То есть, 450 человек продолжали праздновать.

Примечательно и то, что самих парламентариев нисколько не удивляют их постоянные и затяжные «прогулы». С одной стороны, если работа Верховной Рады блокируется, они любят порассуждать о том, кто и зачем не позволяет принимать нужные для Украины законы. С другой — в дни, когда Закон Украины «О комитетах Верховной Рады» дает им возможность поработать (на текущую сессию для рассмотрения вынесено около 400 законопроектов и постановлений), они этого не делают. К примеру, в Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики «на голубом глазу» и без лишних угрызений совести признались, что проводят свои заседания только в пленарные недели.

Наладить рабочую дисциплину не может и руководство Верховной Рады. Все, на что хватает спикера Владимира Рыбака — регулярно сетовать: в парламенте, мол, накопилось много необходимых государству законопроектов, а мы их не принимаем, постоянно переносим, нет конструктивного диалога и бла-бла-бла.

Если бы среднестатистический украинец (со средней заработной платой по Украине в 3200 грн) работал, как среднестатистический депутат, на руки он бы получил немногим больше 1000 грн. Неплохо было бы и депутатам за их «работу» платить только за реально отработанные трудодни. В среднем, получилось бы по 6 тыс. на каждого (а не 17,6 тыс, как выплачивается сегодня). Такая политика позволила бы только на депутатских зарплатах за год сэкономить не меньше пяти миллионов. За 5 млн гривен отремонтировать лифты в области размером с Одесскую (намедни на Одесчине именно такую сумму потратили на ремонт лифтов), построить два новых учебных центра в каких-нибудь вузах станы (недавно за 2,5 млн такой появился в КПИ на факультете электроэнерготехники и автоматики), полностью оснастив их оборудованием. В конце концов, за 5 млн гривен можно обеспечить несколько сел в Крыму питьевой водой, пробурив скважины и построив водопровод.

Впрочем, такие предложения Верховной Раде вряд ли понравятся. Избранной касте не приличествует уподобляться простому люду.

Кстати, на этой сессии парламентарии в очередной раз «позаботились» о своих избирателях. Депутаты-«регионалы» Александр Стоян и Ярослав Сухой зарегистрировали проект нового Трудового кодекса. Документ, в частности, предусматривает возможность увеличения продолжительности рабочего дня с восьми до двенадцати часов, рабочая неделя увеличена до 48 часов, а испытательный срок – с трех до шести месяцев. Все, как говорится, для простых людей. К сожалению, депутаты к «людям» не относятся.

Татьяна Урбанская