Почтовый голубь из Бельгии ушел с молотка за $400 тыс
Выведенный в Бельгии почтовый голубь ушел с молотка на аукционе PIPA за 399,6 тысячи долларов, установив мировой рекорд, а всего на торгах продали 530 птиц общей стоимостью 5,5 миллионов долларов.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал газеты Guardian, выставленные на торги птицы принадлежали бельгийцу Лео Эремансу, который занимается разведением почтовых голубей, принимающих участие в голубиных "гонках".
Самой дорогой спортивной птицей в мире стал однолетний голубь по кличке Болт, названный в честь олимпийского чемпиона по спринту Усэйна Болта. Птицу за рекордную сумму приобрел китайский бизнесмен. Предыдущий рекордсмен был продан в прошлом году за 332 тысячи долларов, также китайскому любителю птиц. Примечательно, что девять из десяти самых дорогих птиц были проданы в Китай или на Тайвань.
Болт будет использоваться исключительно для разведения голубей - он, по словам исполнительного директора аукционной площадки PIPA (Pigeon Paradise), "уже совершил свой последний вылет на соревнованиях".
Голубь имеет прекрасную родословную - его родители были приобретены за 237 тысяч долларов.
Эреманс, которому исполнилось 66 лет, решил продать своих питомцев из-за проблем со здоровьем: мужчине стало слишком тяжело ухаживать за большой стаей.