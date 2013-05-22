Почтовый голубь из Бельгии ушел с молотка за $400 тыс

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал газеты Guardian, выставленные на торги птицы принадлежали бельгийцу Лео Эремансу, который занимается разведением почтовых голубей, принимающих участие в голубиных "гонках".

Самой дорогой спортивной птицей в мире стал однолетний голубь по кличке Болт, названный в честь олимпийского чемпиона по спринту Усэйна Болта. Птицу за рекордную сумму приобрел китайский бизнесмен. Предыдущий рекордсмен был продан в прошлом году за 332 тысячи долларов, также китайскому любителю птиц. Примечательно, что девять из десяти самых дорогих птиц были проданы в Китай или на Тайвань.

Болт будет использоваться исключительно для разведения голубей - он, по словам исполнительного директора аукционной площадки PIPA (Pigeon Paradise), "уже совершил свой последний вылет на соревнованиях".

Голубь имеет прекрасную родословную - его родители были приобретены за 237 тысяч долларов.

Эреманс, которому исполнилось 66 лет, решил продать своих питомцев из-за проблем со здоровьем: мужчине стало слишком тяжело ухаживать за большой стаей.