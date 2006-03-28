Кто голосовал за Черновецкого?

Когда кто-то побеждает на выборах, то результат буквально висит в воздухе. Вот полтора года назад победа Ющенко висела в воздухе. Все это чувствовали, и не только в Киеве... Победа Омельченко на выборах мэра в 1999-м и 2002-м тоже висела в воздухе.

А что же в этом году? Разве можно то же самое сказать о победе Черновецкого?

Я никоим образом не ставлю ее под сомнение. Но странная ситуация. Кого не спрашиваю – никто из моих знакомых киевлян за него не голосовал. И не потому, что он “плохой”. А потому, что немногие верили в его победу. Голосовали за “реальных” Омельченко и Кличко.

Накануне по всем опросам, по крайней мере которые видела я, лидировал Омельченко, на втором месте шел Кличко, дальше - с небольшим отрывом – Черновецкий. О чем это говорит? Или опросы врали, или люди изменили свое решение перед самим голосованием. Или Черновецкому прибавили голоса те, кто на момент опроса еще не определился (но знал, что будет голосовать против Омельченко). Таких тоже было много.

В любом случае я хотела бы пообщаться с аудиторией Черновецкого, и не могу ее найти. Охотно почитала бы мнение его сторонника: каким они видят Киев при его председательстве.

Досадно, что вход Леонида Михайловича на мэрский пост (не по его вине, конечно) начинается с каких-то интриг, тайн, недомолвок. Сегодня уже 28 марта, а посчитали только треть бюллетеней. А что делают с остальными? Рассматривают их через лупу? Не могу понять. Почему молчит гарант Конституции и все его окружение? Я понимаю, что в секретариате Президента паника: Юля лидирует, “Наша Украина” провалилась, а тут еще Черновецкий в Киеве со своими странностями. Но нужно же трезво смотреть на ситуацию и признавать то, что уже произошло...