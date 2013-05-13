Оппозиция по-украински: превратим страну в «изгоя»

Некогда еще молодой революционер Владимир Ленин обрисовал простой способ, как развалить государство. Рецепт был до банального прост – нещадно критиковать любую инициативу правящих сил и активно публично «опускать» страну перед Западом, превращая ее постепенно в международного «изгоя». При этом – обязательно называть «белое» «черным», не чураясь откровенного вранья. Ибо у «большевика» нет своей родины. Похоже, по заветам Ильича живет и украинская оппозиция, также не замеченная в особом патриотизме.

Пока украинцы отдыхали на длительных майских праздниках, далекие от политических баталий, оппозиция не спала. Ну, в смысле, старательно занималась международной дискредитацией страны. Благо, как раз появилось несколько отличных поводов вывесить перед европейцами внутреннее «грязное белье». Тем самым, подпитывая энергией тех зарубежных политиков из солнечного Кремля и неких европейских стран, которые плетут паучьи интриги против подписания Украиной Соглашения об Ассоциации с ЕС.

Конечно, наибольший резонанс получило апрельское решение Европейского суда по правам человека, касающееся ареста Тимошенко. В принципе, результат заседания был известен заранее – применение ареста во время рассмотрения «газового дела» было слишком жесткой мерой по отношению к подсудимой Тимошенко. Косвенно, это и признавала власть, меняя в 2012 году устаревший Уголовно-процессуальный кодекс по требованию той же Европы. В рамках подготовки к Ассоциации.

С другой стороны, в 2011 году печально известный судья Киреев использовал возможность ареста Тимошенко, основываясь на действующем законе еще советских времен. Когда, как говаривали некоторые товарищи в СССР, был бы человек – а дело найдется. И ясно, что судьи ЕСПЧ, воспитанные на либеральном европейском праве, даже в страшном сне не могли принять иное решение, чем признать арест Юлии Владимировны «политическим». Ну, а относительно моральной оценки Киреева, каждый человек когда-нибудь будет отвечать за свои действия. И не всегда судьями этих поступков выступают люди.

Кстати, самое смешное, что Юлия Владимировна пострадала во многом по собственной вине. Нет, речь идет не об ее неуважительном отношении к суду во время заседаний. Просто побывав два раза премьером, Тимошенко так и не удосужилась реформировать УПК. А с ее энергией и стратегическим мышлением, это вполне реально возможно было быстро сделать. Войдя в историю Украины как реформатор, а не популист. Тимошенко всегда знала, как надавить на президента Ющенко.

Отсюда возникает логичный вопрос: а для каких целей сохранялся старый УПК? Не для политических ли репрессий после 2010-го года в случае победы леди Ю? Хотя это все могут быть домыслы, поскольку история не знает слова «если». Главное – новый УПК, получивший одобрение европейцев, введен уже в действие. И, как не парадоксально, именно президентом Януковичем, которого постоянно обвиняют в тирании.

Но вряд ли кто ожидал, что решение ЕСПЧ будет читаться оппозицией и некоторыми европейскими странами насколько «странно». Ну, понятно, что «Батькивщина» увидела в нем указание уже завтра выпустить Тимошенко. О чем оппозиция начала кричать – в основном на Западе. Хотя здравомыслящему человеку прекрасно понятна разница между нарушением прав человека во время ареста и решением суда по «газовому делу», которое ЕСПЧ пока не рассматривал.

Несколько странно смотрится позиция европейцев, которые подхватили тональность украинской оппозиции. И также потребовали незамедлительно выполнить решение ЕСПЧ. Мол, это важный шаг для евроинтеграции. Но что это значит на практике – об этом Европа таинственно умалчивает, важно надувая щеки. Вернуться в прошлое на машине времени и отменить решение Киреева об аресте? Выплатить Тимошенко денежную компенсацию, которую она не просила? Начать трактовать решение ЕСПЧ в стиле оппозиции, пользуясь подменой понятий?

Складывается впечатление – некоторые европейские политики, не желающие Ассоциации с Украиной в ноябре, решили воспользоваться услугами оппозиции для дискредитации страны перед общественностью Европой. Итак особо не просвещенной об особенностях украинских реалий. А наши доморощенные революционеры и рады стараться.

Хранит молчание и Тимошенко. Почему? Не хочет быть обвиненной в саботаже евроинтеграции. Мудрый ход политика. Тем более, дискредитацией страны, разводя шум вокруг решения ЕСПЧ, за леди Ю занимаются другие люди. Понятно – с ее молчаливого согласия.

Вторым важным моментом в международной политической жизни стал проведенный в начале мая круглый стол между Украиной и ЕС по вопросам модернизации ГТС. Который стал логичным продолжением внесенных Кабмином законопроектов, предусматривающих аренду ГТС и приватизацию структурных подразделений «Нефтегаза». Собственно, Украина действует в ключе требований ЕС, подписанных еще при Тимошенко в 2009 году. Тогда, помниться, Европа пообещала вложить деньги в ГТС, но только при условии реформ «Нефтегаза». Также либерализация украинского рынка газа является одним из условий подписания Ассоциации с ЕС. Торможение этого процесса было отмечено в мониторинговом отчете Совета Европы за 2012 год.

В той же Европе добычей газа и его транспортировкой занимаются частные компании. Государственных монополий практически нет. Роль государства – регулировать ценовую политику. Собственно, именно благодаря этому Украина в 2013 году смогла получать альтернативный «газпромовскому» газ через Польшу от немцев.

Оппозиция почему-то начала кричать: мол, власть своими действиями «сдает» ГТС России. Арсений Яценюк, тогда еще не загоревший на дорогом израильском курорте, увидел тайный сговор Кабмина и «Газпрома». И патетически возвестил – любые договоренности и законы, касающиеся ГТС, будут им отменены. Когда, конечно, Арсений Петрович возьмет власть в свои мускулистые руки. Ну и «махач» в парламенте при принятии законов оппозиция тоже гарантировала.

Но вот что странно. Критика Яценюка странным образом совпала с позицией товарищей из «братского» Кремля. В Москве откровенно высказали свое недовольство планируемыми реформами Януковича в нефтегазовой сфере. И в первую очередь тем, что украинскую ГТС хотят только разрешить сдавать в аренду, а не продать. Так что – вряд ли это похоже на синхронные действия Януковича и Путина. Больше на лоббиста Москвы теперь смахивает Арсений Яценюк, который, потеряв поддержку на Западе, пытается найти «покровителей» на Востоке. Заняв пустующую нишу Тимошенко, так приглянувшуюся в свое время Путину.

В общем, на выходных оппозиция знатно поупражнялась, дискредитируя страну и реформы. Но их вполне можно понять. Раз побывав во власти, невозможно остановиться в жгучем желании вернуться назад. Стать новым маленьким царьком. А для этого можно и лишить страну европейских перспектив. Всегда ведь легче править в стране-«изгое». Доказано «батькой» Лукашенко…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА», для «УНИАН»