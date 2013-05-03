Красный пиар на фоне Первомая

Партия, называющая себя идеологической, по законам жанра обязана проводить массовые мероприятия, приуроченные к определенным датам. Для украинских коммунистов, кичащихся собственным статусом «осколка КПСС», такими знаковыми днями являются Первомай и годовщина Октябрьской революции.

Отдадим должное организаторам массового шествия под красными флагами 1 мая: они провели не только самую массовую акцию изо всех сил, решивших отметить День международной солидарности трудящихся в Киеве, но и посрамили официальных противников Виктора Януковича. КПУ вывела на Крещатик от 10 до 15 тысяч человек, среди которых было немало детей и подростков. Численность демонстрации выгодно отличалась от большинства массовых мероприятий, проводившихся в последнее время триединой оппозицией. Попытки активистов КУПР помешать коммунистическому шествию были жестко пресечены милицией. Интересно, как бы отнеслись первые отечественные марксисты к тому, что силы правопорядка таким образом обеспечивают зеленую улицу колонне под красными стягами.

Но Петра Симоненко, переживающего вторую политическую молодость и остающегося самым опытным партийным лидером в Украине (осенью будет 20 лет его пребывания у штурвала КПУ), подобные мелочи интересуют мало. Облаченный в ветровку с партийной символикой первый секретарь ЦК КПУ пытался получить максимум из нескольких часов проведения акции. Малочисленность мероприятий украинских коммунистов в областных центрах (исключение составил Симферополь) свидетельствует, что ведущая левая партия страны сделала ставку на телевизионную картинку с Крещатика, которую обеспечивала прямая трансляция Первого национального телеканала. Все было почти как в старые добрые времена, только на этот раз за трансляцию пришлось выложить круглую сумму из партийной кассы.

В финансовых вопросах коммунисты давно уже отказались от показного аскетизма. Партийная фракция успешно зарабатывала не только рейтинговые очки в совместных голосованиях по «вкусным» вопросам и во времена премьерства Юлии Тимошенко, и при президентстве Виктора Януковича. Присутствие в рядах фракции коммунистов официального миллионера Оксаны Калетник – еще одно подтверждение того, что наличие финансового ресурса больше не является для КПУ наглухо закрытой темой. Правда, на попытки журналистов зафиксировать процесс оплаты участия в первомайской демонстрации коммунистические активисты реагировали нервно.

Симоненко успешно выполнил обязательную программу, расставив с трибуны митинга приоритеты в партийной работе. Стоит напомнить, что первый секретарь КПУ недавно проводил встречу в Киеве со своими коллегами из России и Беларуси, подводя организационную базу под идею восстановления единого государства. Поэтому Петр Николаевич с чистым сердцем призывал собравшихся на Крещатике поддержать на будущем всеукраинском референдуме вступление страны в Таможенный союз, утверждая, что олигархи втягивают Украину в ЕС. Символически выглядело использование Симоненко тезиса о грядущем развале стратегических отраслей промышленности Украины, перекликавшегося с обещанной Владимиром Путиным деиндустриализацией нашей страны в случае ее отказа присоединиться к Таможенному союзу.

Главный украинский коммунист пообещал продолжить борьбу против медицинской и пенсионной реформы, подчеркнув, что в парламенте не удалось отменить из-за согласованных действий «регионалов» и представителей оппозиционных фракций. При этом коммунистов оппозицией Петр Николаевич предпочитает не называть, демонстрируя показную решимость добиваться все новых и новых успехов на политическом поприще. Тему символического участия фракции КПУ в голосовании за отставку правительства лидер коммунистов по понятным причинам развивать не стал.

Празднование Первомая в Киеве продемонстрировало, что украинские коммунисты не только остаются единственной левой партией страны, подающей признаки функциональной активности, но и лихо упиваются ролью «оппозиции Его Превосходительства». Напомню, что на парламентских выборах 2012 года коммунисты были фактически единственной узнаваемой альтернативой «регионалам» на юге и востоке страны, но это не помогло им провести в парламент хотя бы одного депутата-мажоритарщика (вхождение во фракцию КПУ Оксаны Калетник, выигравшей в Винницкой области округ – вопрос не идеологический, а родственных связей). Тактика подыгрывания власти и спекуляции на чувствительных для украинского общества вопросах для КПУ не нова и пока себя оправдывает. Но не оставляет предчувствие, что уже следующий Первомай, после двадцатой годовщины восстановления своей работы КПУ будет праздновать с куда меньшим размахом – приближение президентских выборов лишит соратников Симоненко полученных с барского плеча привилегий.

Евгений МАГДА