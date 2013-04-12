В Киеве почтили память узников фашистских концлагерей (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в частности, состоялся Ритуал памяти и возложении венков и цветов к Мемориалу памяти погибших в Бабьем Яру, а также возложение цветов к Памятному знаку «Память во имя будущего» и памятнику погибшим в бывшем концлагере «Сырецкий».

В мероприятиях приняли участие председатель КГГА Александр Попов, заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Галина Герега, заместитель председателя КГГА Виктор Корж, активисты ветеранских и общественных организаций.

«Личная трагедия каждого киевлянина-узника фашистских концлагерей – это трагедия всей столицы, целой страны и человечества. В жестокое и кровавое время войны наши соотечественники, невзирая на пытки и физические муки, верили в победу и освобождение народа. Наш долг – донести до будущих поколений украинцев значимость той жертвы, которую принес наш народ во имя мира», – сказал А.Попов.