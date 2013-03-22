ГАИ не пускает грузовики в Тернопольскую область

Как сообщил корреспонденту УНИАН инспектор Сектора связей с общественностью областной Госавтоинспекции Василий Барановский, в частности, в настоящее время сотрудники ГАИ в связи со снегопадом не пускают грузовики из других областей, а в пределах области останавливают и отправляют на отстой тот транспорт, который не имеет противобуксирующих средств (цепей на колесах).

«Такие грузовики останавливаем, потому что они не могут преодолеть подъемы и создают заторы. Водителям легковых авто, которые выезжают из города, мы рекомендуем воздержаться сегодня от поездок и осуществлять их только в случае крайней необходимости», – отметил В.Барановский.

По его данным, аварий, которые были бы вызваны непогодой, по состоянию на 11.30 в области не зафиксировано.