Львовский автобусный завод опровергает слухи о закрытии

Об этом заявила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Львовского автобусного завода Оксана Горак, комментируя появление на сайте Gazeta.ua информации о том, что владелец ЛАЗа Игорь Чуркин якобы закрывает ЛАЗ из-за долгов.

„Размещенная в СМИ информация не соответствует действительности. Завод работает в привычном режиме, и никакие решения о его закрытии не принимались. Это все безосновательные слухи”, - заявила О.Горак.

Она также отметила, что на предприятии нет задолженности по зарплате, „полностью выплачена зарплата за 2012 год, на данное время проводятся выплаты за январь 2013 года”.

Вместе с тем, О.Горак отметила, что в последние дни на предприятии возникли проблемы с электросетями, в результате чего производственные цеха остались без отопления в минусовую температуру.

„Будет приниматься решение о выходе из ситуации с обогревом. Возможно, день-два работники не будут выходить на работу, чтобы не мерзнуть в холодных цехах. В целом же, предприятие функционирует нормально, и нет оснований для распространения слухов о закрытии Львовского автобусного завода”, - подчеркнула пресс-секретарь.