Азаров: вчера нам сообщили, что детское Евровидение пройдет в Украине

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в ходе общения с пользователями Facebook.

"Вчера нам пришло сообщение о том, что детское Евровидение в 2013 году будет проходить в Украине. Мы постараемся сделать все, чтобы это мероприятие прошло ярко, солнечно и с большим интересом для нашего общества и, безусловно, представляло интерес для других стран Европы. Я всех поздравляю с этим событием", - сказал Н.Азаров.

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Как сообщал УНИАН, 10-летняя украинка Анастасия Петрик стала победительницей песенного конкурса детское «Евровидение-2012», который прошел 1 декабря в Амстердаме.

Однако победа на детском "Евровидении", в отличие от взрослого, не дает право стране-победительнице на проведение следующего конкурса. Вещатель-организатор избирается в ходе тендера, а решение выносит наблюдательный совет, в который входят представители вещателей со всей Европы.

В результате тендера была выбрана Украина, у которой уже есть опыт проведения этого конкурса - Киев принимал детское "Евровидение-2009".