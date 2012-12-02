Украинка выиграла детское Евровидение-2012 (видео)

Среди стран, которые отдали Украине 12 баллов - Армения, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Беларусь, Молдова, Албания и другие. Второе место заняла Грузия, третье - Армения, сообщает Первый Национальный. Всего в песенном конкурсе приняли участие 12 стран: Беларусь, Швеция, Азербайджан, Бельгия, Россия, Израиль, Албания, Армения, Украина, Грузия, Молдова, Нидерланды. Нашу страну в этом году представляла ​​Анастасия Петрик с песней "Небо".

Она выступала под номером 9. Результаты голосования: Украина - 138 баллов

Грузия - 103

Армения - 98

Россия - 88

Бельгия - 72

Швеция - 70

Нидерланды - 69

Израиль - 68

Беларусь - 56

Молдова - 52

Азербайджан - 49

Албания - 35

Справка: Нынешний конкурс проходил под лозунгом «Сломай лед »(Break The Ice). Этот лозунг был воплощен в тематической песне с одноименным названием, которая стала гимном детского "Евровидения-2012" на сцене Heineken Music Hall. Выполняли композицию представители 12 стран-участниц конкурса вместе с певицей Ким-Лаян ван дер Мей, которая, к тому же, была соведущей финала.