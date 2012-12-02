Украинка выиграла детское Евровидение-2012 (видео)
Анастасия Петрик получила подавляющее большинство максимальных баллов от стран-участниц ДПКЕ-2012.
Среди стран, которые отдали Украине 12 баллов - Армения, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Беларусь, Молдова, Албания и другие. Второе место заняла Грузия, третье - Армения, сообщает Первый Национальный. Всего в песенном конкурсе приняли участие 12 стран: Беларусь, Швеция, Азербайджан, Бельгия, Россия, Израиль, Албания, Армения, Украина, Грузия, Молдова, Нидерланды. Нашу страну в этом году представляла Анастасия Петрик с песней "Небо".
Она выступала под номером 9. Результаты голосования: Украина - 138 баллов
Грузия - 103
Армения - 98
Россия - 88
Бельгия - 72
Швеция - 70
Нидерланды - 69
Израиль - 68
Беларусь - 56
Молдова - 52
Азербайджан - 49
Албания - 35
Справка: Нынешний конкурс проходил под лозунгом «Сломай лед »(Break The Ice). Этот лозунг был воплощен в тематической песне с одноименным названием, которая стала гимном детского "Евровидения-2012" на сцене Heineken Music Hall. Выполняли композицию представители 12 стран-участниц конкурса вместе с певицей Ким-Лаян ван дер Мей, которая, к тому же, была соведущей финала.