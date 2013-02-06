Поляки покупают Фольксвагены и Пежо

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным исследующей польский автомобильной рынок компании Samar, рост продаж в сравнении с декабрем составил более 20%.

В январе самым большим спросом среди новых авто в Польше пользовались машины Skoda: зарегистрировано около 4,2 тыс. автомобилей, что больше на треть, чем в прошлом году.

В число самых популярных машин вошли также Volkswagen - 2,9 тыс (плюс более 60%), Toyota - около 2 тыс. (минус 8%), Peugeot 1,95 тыс (плюс около 55%), Ford – 1,9 тыс (плюс 2%).

Как сообщал УНИАН, в 2012 году поляки купили около 270 тыс. новых автомобилей, что на 1,5% меньше, чем годом ранее, а в декабре в годовом выражении продажи рухнули почти на четверть.

В 2011 году в сравнении с 2010 годом поляки купили на 12,5% меньше новых машин.

За последние 12 лет поляки больше всего купили новых автомобилей в 2000 году - почти 470 тыс., а меньше всего в 2005 году - около 235 тыс.

Справка УНИАН. По официальным данным, в 38-ми миллионной Польше на начало прошлого года было зарегистрировано 18,1 млн частных автомобилей. С момента вступления Польши в Евросоюз в 2004 году поляки также импортировали в страну более 7,3 млн бывших в употреблении машин, часть из которых была перепродана в соседние восточные страны, в частности, в Украину.