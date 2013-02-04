Франция нарушает авторские права Украины

Уж очень возмутили меня французы – их амбициям нет границ. Недавнее решение властей страны с 1 июля «выключить» ночную подсветку населенных пунктов, что, естественно, в первую очередь, делается в целях экономии в период кризиса, преподнесено как спасение экосистемы земли. Пусть даже и так, но, заявление министра охраны окружающей среды Дельфина Бато о том, что новые правила сделают Францию первой в Европе страной, работающей над предотвращением «светового загрязнения», которое разрушает экосистему и ведет к нарушению сна у людей, ничем иным, как звездной болезнью, назвать нельзя. Спешу сообщить господину Бато, что «планетоспасителем» номер 1 в данной сфере является Украина.

Причем, масштабы предпринимаемых для спасения Земли и сна людей мер нашей страной никак нельзя сравнить с французскими. Ведь «лягушатники» решили, что вся внешняя подсветка офисов, а также витрины со второго полугодия будут выключаться к часу ночи. Исключение сделано только для основных достопримечательностей страны, включая Эйфелеву башню. Явно ведь ханженские, половинчатые шаги! Вот у нас же все куда серьезней, да и работа ведется не первое десятилетие.

Если во Франции речь идет об атрибутике, то у нас не горят фонари на улицах практически во всех населенных пунктах, кроме как в городах-миллионниках; у нас, в отличие от зажравшихся французов, не освещаются междугородние автотрассы.

А украинские села, где один фонарь на 200 метров, да и тот не горит 10 лет? Именно украинская глубинка – пионер в деле восстановления экосистемы планеты.

Впрочем, в свое время власть хотела нарушить реализацию долгоиграющего экологического проекта. Еще во время президентской гонки будущий гарант страны Виктор Янукович заявлял одним из пунктов своей программы восстановить централизованное освещение в сельских и поселковых населенных пунктах Украины. Премьер-министр неоднократно в последствии требовал от глав местных администраций реализовать поставленные президентом задачи, но местные чиновники отстояли защиту окружающей среды – и спустили антиэкологичные реформы на тормозах, ссылаясь на якобы нехватку средств для включения лампочек.

Кстати, если помните, и украинские автодороги министерский противобиосферный ум в свое время намеривался «зажечь». Уничтожать природу планировали, к примеру, на отремонтированной к Евро-2012 трассе Киев-Чоп. По всей ее протяженности новые фонари стоят, но, к счастью для нас и Гринпис, горят они только возле заправок, чьи безответственные собственники самовольно устраивают противоприродное освещение. Вся остальная трасса, ура! – хоть глаз выколи.

Но есть у нас в планетоспасительном деле и недоработки. Вспомним центральные улицы, к примеру, столицы: подсветка административных зданий, витрины бутиков и ресторанов; а еще – смертельно яркое освещение дорог вокруг Киева, ведущих к фазендам миллионеров – планета наверняка буквально плачет, пока Украина столь убийственным способом реализовывает профицит вырабатываемой электроэнергии.

Впрочем, в сердцах экологов все еще теплиться надежда: если повезет, МВФ не даст Украине новый кредит, экономика страны окончательно обвалится в пропасть, и у нас появится шанс устранить осветительные недоработки, погрузившись в спасительную темноту.

…А французам надо быть скромнее. И, коль уж перенимают опыт, не стесняться указывать на учителя.

Нана Черная