Автобус «Тернополь-Червоноград» столкнулся с грузовиком: четверо погибших

В Бродовском районе Львовской области сегодня, 18 января, около 11.20, на объездной дороге города Броды пассажирский рейсовый автобус, который следовал по маршруту „Тернополь-Червоноград”, совершил столкновение с грузовым автомобилем „Рено”. В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Львовской области, „на данное время известно о четверых погибших”.

Пока нет информации о том, сколько человек травмировано и кто стал жертвой смертельного ДТП – люди, которые находились в автобусе или в грузовике.