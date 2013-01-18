Автобус «Тернополь-Червоноград» столкнулся с грузовиком: четверо погибших
12:51, 18 января 2013Разное
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В Львовской области в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком „Рено” погибли четыре человека.
В аварии погибли четыре человека
В Бродовском районе Львовской области сегодня, 18 января, около 11.20, на объездной дороге города Броды пассажирский рейсовый автобус, который следовал по маршруту „Тернополь-Червоноград”, совершил столкновение с грузовым автомобилем „Рено”. В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Львовской области, „на данное время известно о четверых погибших”.
Пока нет информации о том, сколько человек травмировано и кто стал жертвой смертельного ДТП – люди, которые находились в автобусе или в грузовике.
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