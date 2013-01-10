Депардье предложили вступить в партию пенсионеров

Руководитель политического объединения направил артисту приглашение вступить в свою партию. Как заявил И.Зотов, его единомышленники готовы предоставить Ж.Депардье любой пост в своей структуре, вплоть до председательского.

Вместе с тем, начать карьеру деятелю искусств предлагают лишь с поста заместителя главы объединения. "У меня в партии несколько замов. Один отвечает за ЖКХ, второй за пенсионную реформу... А вот именно Жерара я хотел бы использовать в качестве своего заместителя по нашим культурным проектам. У нас есть партийный проект по возрождению русского кино и гордости за российский кинематограф. Мы сотрудничаем с Гильдией киноактеров России, и Жерар Депардье с его узнаваемостью мог бы возглавить продвижение нашего кино", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.