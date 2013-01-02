Киевские выборы: простой расклад

Столичные выборы вполне могут претендовать на статус главного политического события 2013 года. Конечно, в том случае, если они состоятся, а их результаты будут признаны и воплощены в жизнь.

Минувший год сделал выборы в столице неизбежными. Отставка Леонида Черновецкого с поста киевского городского головы более не оставляет оснований для совмещения избирательной кампании в столице с любой другой избирательной гонкой. Единственно возможным алгоритмом совмещения является одновременное проведение выборов мэра и Киевсовета, полномочия которого истекают ближайшей весной. Хотя Галина Герега успешно справляется с управлением столичным депутатским корпусом, его легитимность вызывает все больше и больше сомнений, да и значительное представительство в нем соратников Черновецкого вряд ли на руку нынешней власти. Но определить дату выборов в Киеве и их формат предстоит Верховной Раде, в которой не наблюдается устойчивого большинства, и трудятся несколько потенциальных кандидатов на право получить от киевлян ключи от столицы. Об этом – немного подробнее.

Хочу напомнить, что с 2010 года столица живет и функционирует без районных советов, а полномочия мэра выглядят церемониальными в контексте прав и обязанностей председателя КГГА. Для украинского мегаполиса это – моветон и противоречие европейским принципам муниципального управления, в приверженности которым любит клясться центральная власть. По большому счету, Киеву необходим освященный консенсусом всех парламентских сил алгоритм формирования власти, предполагающий не только правила избрания мэра и Киевсовета, но и восстановление районных советов с заметной децентрализацией власти. В противном случае итоги волеизъявления киевлян вновь станут предметом манипуляции.

У оппозиционеров относительно будущих выборов в Киеве присутствует понятная эйфория: столичные жители 28 октября не отдали ни одного мажоритарного округа представителям власти или мажоритарщикам, которых подозревали в будущем вхождении во фракцию Партии регионов. Но опыт 2004 года, когда палаточный городок на Майдане развернулся во многом благодаря позиции Александра Омельченко, внимательно изучили как представители власти, так и оппозиции. Поэтому нас ожидает настоящая «битва за Киев» с прицелом на президентские выборы, предсказать исход которой будет непросто.

Для власти представляется наиболее логичными осуществлять выборы в Киевсовет на мажоритарной основе. Популярность Партии регионов в столице, мягко говоря, не высока, а раскрутить новый проект с нуля будет непросто. К тому же у киевлян выработался определенный иммунитет относительно «гречконосов». Оппозиционерам также предстоит выработать эффективный столичный алгоритм. Есть определенные сомнения в способности лидеров «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа» выдвинуть согласованных кандидатов по мажоритарным округам в столице, способных сформировать большинство в Киевсовете в случае победы. Хотя потенциальных претендентов на работу в Киевсовете немало, удельный вес столицы в раскладах на президентскую кампанию слишком велик, как и цена возможной ошибки. Неслучайно столичные выборы традиционно сравнивают по значению и затратам с парламентскими.

Очевидно, что выборы в Киеве во многом будут рассматриваться в контексте будущих президентских выборов. В частности, способность или неспособность оппозиционных сил выдвинуть единого кандидата на роль мэра столицы может стать показательной в контексте будущей схватки за пост главы государства. И неожиданное заявление Виталия Кличко, подчеркнувшего, что он не потерял интереса к роли мэра столицы, прозвучало громом среди ясного неба. После парламентских выборов лидера «УДАРа» не без оснований рассматривают в качестве претендента на президентское кресло. Возвращение на столичный уровень для перспективного политика выглядит, как минимум, шагом назад. Полномочия мэра столицы не позволяют создать реальный плацдарм для участия в президентской гонке. Победа в Киеве (дважды Кличко не смог заполучить желанный пост мэра) выглядит психологически важной, но таящей немало подводных камней. Утверждающим обратное посоветую вспомнить опыт уже упомянутого Александра Омельченко, в 2001 – 2002 годах игравшегося с партией «Единство», главным достижением которой стало увольнение с поста первого вице-спикера парламента Виктора Медведчука. Контролировать парламентскую фракцию с Крещатика, мягко говоря, проблематично.

Есть для Кличко и хорошие новости: председатель Киевской госадминистрации Александр Попов также не горит желанием баллотироваться на пост столичного мэра. По крайней мере, его присутствие в СМИ пошло на спад, а сам Александр Павлович, как утверждают информированные источники, пытался перейти на работу в правительство, но безуспешно. Версия о его возвращении в Комсомольск, где Попова любят и ждут, выглядит совсем уж фантастической. Скорее он продолжит председательствовать в КГГА, но без особого энтузиазма.

Все чаще говорят о том, что наиболее реальным кандидатом на пост столичного мэра является Петр Порошенко – амбициозный политик с неоднозначной биографией. Человеку масштаба Петра Алексеевича трудно вписаться в конфигурацию парламента седьмого созыва, ведь создать депутатскую группу технически невозможно, а входить в какую-либо фракцию – означает лишить себя пространства для политического маневра. Зато для участия в схватке за Киев у Порошенко есть все необходимое – политический опыт, финансовый и информационный ресурс, да и стремление снова обрести весомый в масштабах страны пост присутствует. Петр Алексеевич достаточно авторитетен, чтобы попытаться вернуть Киеву былую славу.

Проведение местных выборов в Киеве усложняет факт урезания бюджетных расходов на столицу, болезненно ударивший по киевским бюджетникам. Николай Азаров и его правительство словно нарочно выбили почву из-под ног у любого провластного кандидата. Поэтому проведение столичных выборов тесно увязано с пересмотром бюджета-2013, который запланирован по итогам первого квартала. Новую киевскую власть изберут не раньше мая-июня, а то и июля. Весьма вероятным выглядит сценарий совмещения выборов в Киеве с проведением голосования по пяти (если не освободятся после новых назначений дополнительные) избирательным округам, где не были определены победители парламентских выборов. За оставшееся время потенциальные кандидаты в столичные депутаты имеют возможности начать окучивать округа, а претенденты на мэрское кресло – выстроить эффективные стратегии.