Два парашютиста прыгнули с крыши министерства

Как сообщают очевидцы, два человека с парашютами спрыгнули с крыши 92-метрового здания министерства, после чего в спешке собрали парашюты, погрузили в поджидавшую их машину и скрылись, передает РИА Новости.

По данному факту полиция начала расследование. За несанкционированный прыжок с парашютом в центре города налагается административный штраф в размере 50 латов (100 долларов).