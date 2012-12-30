Два парашютиста прыгнули с крыши министерства
03:13, 30 декабря 2012Разное
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Два парашютиста в субботу вечером совершили несанкционированный прыжок с крыши министерства земледелия Латвии в центре Риги.
Как сообщают очевидцы, два человека с парашютами спрыгнули с крыши 92-метрового здания министерства, после чего в спешке собрали парашюты, погрузили в поджидавшую их машину и скрылись, передает РИА Новости.
По данному факту полиция начала расследование. За несанкционированный прыжок с парашютом в центре города налагается административный штраф в размере 50 латов (100 долларов).
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