В Енакиево повесился следователь милиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, житель города Енакиево, который работал следователем в городском отделении милиции, был найден повешенным 26 декабря в собственной квартире. По предварительным данным мужчина покончил жизнь самоубийством.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований с квалификацией за ч.1 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).

Расследование проводится следователями прокуратуры.