В Енакиево повесился следователь милиции
01:53, 28 декабря 2012Разное
2090 0
В Енакиево Донецкой области повесился 21-летний следователь милиции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, житель города Енакиево, который работал следователем в городском отделении милиции, был найден повешенным 26 декабря в собственной квартире. По предварительным данным мужчина покончил жизнь самоубийством.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований с квалификацией за ч.1 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).
Расследование проводится следователями прокуратуры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter