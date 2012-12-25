Девушка попала в больницу после конкурса на поедание бананов

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, в Гребенковскую центральную районную больницу с вечеринки без сознания была доставлена 19-летняя девушка с предварительным диагнозом – асфиксия (девушка вроде бы подавилась бананом).

Как установили работники милиции, во время отдыха в одном из кафе девушка приняла участие в конкурсе, условием которого было как можно быстрее съесть банан. По показаниям очевидцев, во время игры девушка якобы подавилась бананом, в результате чего ей стало плохо. Однако впоследствии, после тщательного обследования пациентки специалистами из областного центра, которые прибыли на помощь местным врачам, стало известно, что девушка не подавилась бананом, а получила серьезные ожоги, в результате вдыхания высокотемпературных паров алкоголя - возможно спиртного напитка "самбуки", которым, по показаниям некоторых посетителей заведения, она запила банан и вдохнула горячие пары.

Сейчас посетительница кафе находится на лечении в городе Полтаве. За состоянием ее здоровья наблюдают медики. Работники милиции по данному факту проводят проверку.