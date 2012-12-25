Янукович поздравил католиков с Рождеством
11:01, 25 декабря 2012Разное
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Президент поздравил католиков с Рождеством Христовым.
Виктор Янукович желает веселого Рождества
Президент Украины Виктор Янукович поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.
Текст приветствия обнародован на официальном сайте главы государства.
«Сердечно поздравляю вас с величественным праздником - Рождеством Христовым. Свыше двух тысячелетий мировое христианство прославляет Чудо рождения сына Божьего - Спасителя, утверждая в своей душе веру, добро и милосердие», - заметил В.Янукович.
Он пожелал католикам крепкого здоровья, счастья, семейного покоя, процветания и веселых Рождественских праздников.
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