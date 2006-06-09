О целях НАТО

Тот, кто хоть раз в своей жизни слышал звуки воздушной тревоги, никогда не забудет их. Странным образом в этом реве одновременно совмещается детский плач и волчий вой. Проверено на себе: самих взрывов человек может и не испугаться, а вот звук воздушной тревоги проникает в самую душу, заставляя ее сжиматься и бежать к бомбоубежищу.

Впрочем, взрывов пугались тоже. В апреле 1999, когда НАТО бомбило Белград, у моей соседки Росицы от стресса случился выкидыш. Не знаю, может, лучше сказать – два выкидыша? Роса не могла забеременеть несколько лет. Мы вместе молились за то, чтобы это случилось. Произошло чудо. Но НАТОвские летчики лишили жизни ее детей. Росица вскоре умерла от горя.

Йован, брат моего деда, был героем-антифашистом. Воевал против немцев в отрядах Тито. Получил четыре ранения, отморозил в горах ногу, но выжил. В 1999-ом Йована убило осколком бомбы в городе Ниш. Может, его поразил внук одного из тех, с кем он воевал во время Второй мировой?

Странно, правда: немцы покаялись за Гитлера перед всеми народами, признали свои ошибки и преступления, кому-то выплатили многомиллионные компенсации. А в 1999-ом сели в самолеты и, в составе сил НАТО, снова полетели убивать сербов. Третий раз за век.

И когда я сегодня слышу пронатовскую риторику ваших политиков, мне кажется, что это все происходит где-то на другой планете. Кажется, все уже забыли, что НАТО выбомбило всех ваших братьев-славян из Косово и Метохии. Тогда «цивилизованные страны» сделали ставку на албанцев, на их Армию Освобождения Косова. При этом страдающий коммунофобией Запад не обратил внимания, что это организация стоит на типичных марксистских позициях. Европе было наплевать на то, что организации албанских повстанцев «подогревает» наркомафия. Спросите у любого албанца о Сали Банано, одном из главарей наркомафии – человек сразу потупит глаза. Сали Банано так прозван, потому что снабжал всю Европу кокаином, который возил из Южной Америки, прикрывая это тем, что экспортирует бананы. Что об этом говорить?..

Никому из европейцев не было дела до бомбардировок православных храмов на Косово и Метохии. Затем эти храмы жгли албанцы, они же выгнали последних сербов из их домов. А наш бывший горемычный лидер Слободан Милошевич оказался убитым в гаагских застенках.

Ваш президент говорил недавно, что расскажет украинской общественности о целях НАТО. Мол, какая это хорошая, миролюбивая организация, несущая всему человечеству мир и процветание. Пусть Ющенко приедет в Сербию. Я покажу ему, что там стало целями НАТО. Это монастыри (в том числе и женский монастырь XIV века в Грачанцах), детские сады, жилые дома, посольства (речь о китайском представительстве). Характерно, что сербы при этом показали себя совершенно законопослушными людьми. Мы не врывались в толпы с поясами шахидов, не захватывали школы и роддома. Может, зря? Ведь нас все равно обвинили потом во всех грехах?

Тем более странно сегодня видеть и слышать тот пиар, который исходит из уст первых лиц Украины, когда они говорят о НАТО. Воистину, не ведают эти люди, что творят. Страна хочет освободиться от влияния России, и это можно понять, но почему это делать с помощью НАТО? Скажете, другого выхода нет? А я на это отвечу: «преданный сатане сатане же предан будет». Подумайте, не окажутся ли завтра на месте сербов украинцы. Не станут ли их бомбить сегодняшние «стратегические партнеры»? Спросите: а нас за что? Поверьте, сербов убивали не за что, просто за то, что они сербы, повод же всегда можно найти.

Споменка Бунтич, Белград