В Киеве мужчина избил женщину за замечание о неправильной парковке

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, в Голосеевское райуправление милиции обратилась 31-летняя женщина и сообщила, что на Голосеевском проспекте ее избил незнакомец, после чего сел в автомобиль «БМВ Х5» и скрылся. Потерпевшая также сообщила, что за рулем внедорожника находилась женщина.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий указанный автомобиль был замечен на проспекте Воссоединения в Днепровском районе столицы. Работники ГАИ задержали как пассажира, так и водителя разыскиваемого автомобиля.

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Выяснилось, что заявительница в тот день работала в продуктовом киоске и сделала замечание по поводу того, что припаркованный «БМВ» мешал пешеходам и закрывал вход в торговую точку. Возник спор и мужчина, который вышел из автомобиля, не нашел лучших аргументов, чем пустить в ход кулаки.

Задержанных доставили в райуправление милиции. Все обстоятельства инцидента выясняет следствие.