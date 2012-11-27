Тимошенко открутили ручки на окнах (добавлено фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил участникам праздничных мероприятий, проходивших сегодня у Центральной клинической больницы «Укрзализныци» в Харькове, народный депутат Украины, защитник Ю.Тимошенко Андрей Кожемякин.

Ю.Тимошенко в середине дня через приоткрытое окно несколько раз рукой, в которой держала белую бумагу с нарисованным красным сердцем, приветствовала и благодарила своих сторонников, отвечая так на продолжительные скандирования.

По словам А.Кожемякина, Ю.Тимошенко слышала все, что происходило сегодня возле больницы.

«Она абсолютно все слышала», - сказал А.Кожемякин и добавил: «Все, что мы могли сделать для нее - это передать от вас привет и поблагодарить. Мы поддержали ее морально».

В то же время, заметил он, Ю.Тимошенко долго не смогла так общаться с людьми: «Они взяли и открутили ручки (на окнах - УНИАН). Я зашел из зала к ним в комнату, вижу - лежит ручка от окна, она выкручена из окна. Поэтому, когда она вам махала первый раз, - они после этого повыкручивали все ручки. Вот такая ситуация».

Это подтвердил также в беседе со сторонниками Ю.Тимошенко и защитник Сергей Власенко.

«Сняли ручки с окна, чтобы нельзя было слышать, что происходит. Но все равно она слышала. Она искренне хотела поблагодарить каждого из вас. Она держится благодаря вашей поддержке, она знает, что вы здесь, и искренне благодарит всех», - сказал Власенко.