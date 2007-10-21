”Ледокол”-Бахматов рассказывает, чем займётся, уйдя из Comedy Club (6 фото)

Максим Бахматов, который раньше занимал должность генерального продюсера Comedy Club UA, сообщил о своих новых проектах. Он выступит генеральным продюсером фильма «Рыцари сорока островов» по одноименному роману российского писателя Сергея Лукьяненко, бюджет которого составляет 17 млн. долларов. Это будет первый отечественный полнометражный фильм в жанре фентези. Вторым проектом Максима Бахматова станет фильм «Анабиоз: Сон разума» с бюджетом 3 млн. долларов. Вместе с картиной будет издано продолжение одноименной компьютерной игры. Напомним, что летом 2007 г. ”Ледокол” Бахматов ушел с поста генерального продюсера украинского Comedy.

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН