”Ледокол”-Бахматов рассказывает, чем займётся, уйдя из Comedy Club (6 фото)

08:49, 21 октября 2007
Разное
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... он станет кинопродюсером

Максим Бахматов, который раньше занимал должность генерального продюсера Comedy Club UA, сообщил о своих новых проектах. Он выступит генеральным продюсером фильма «Рыцари сорока островов» по одноименному роману российского писателя Сергея Лукьяненко, бюджет которого составляет 17 млн. долларов. Это будет первый отечественный полнометражный фильм в жанре фентези. Вторым проектом Максима Бахматова станет фильм «Анабиоз: Сон разума» с бюджетом 3 млн. долларов. Вместе с картиной будет издано продолжение одноименной компьютерной игры. Напомним, что летом 2007 г. ”Ледокол” Бахматов ушел с поста генерального продюсера украинского Comedy.

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН

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