В поисках Робин Гуда

Парламентские выборы закончились, и Украина вольно или невольно будет готовиться к президентской кампании. Казалось бы, многое определено заранее – участники схватки за пост главы государства сосредоточились на Банковой и в Верховной Раде. Но все же есть шанс и для украинского Робин Гуда, способного нарушить установленный порядок вещей

Украинцы слабо преодолевают политическую апатию. Явка на парламентских выборах была невысокой, а «протывсихи» никуда не делись. Каждый пятый отечественный избиратель пока не определился со своим фаворитом президентской гонки. Хотя Виктор Янукович остается самым популярным потенциальным кандидатом в президенты с 25-процентной поддержкой, за два года до выборов этот показатель не является поводом почивать на лаврах. Заметный рост протестных настроений и умение наших соотечественников голосовать по принципу «Краще гірший – та інший» дает надежду независимому кандидату.

Хочу подчеркнуть, что повторить политический «подвиг» Сергея Тигипко, успешно вернувшегося в большую политику после продолжительного добровольного изгнания, не удастся. Подобные фокусы с украинским электоратом можно провернуть только единожды. Наталья Королевская, калькировавшая кампанию Тигипко и вплотную приблизившаяся к образу Юлии Тимошенко, не смогла добиться успеха. Между тем в обществе фигурирует определенный запрос на новые лица, способные попытаться внятно артикулировать на общенациональном уровне то, что обсуждают на кухнях и в социальных сетях миллионы.

Итак, кто же он – украинский Робин Гуд? Для начала кандидату в президенты, способному покуситься на незыблемость существующих раскладов, необходима первоначальная известность и минимальная узнаваемость, в противном случае он рискует застрять в информационном поле среди десятков новых парламентариев и призванных действующим президентом на государственную службу чиновников. Как и герою британского эпоса, ему придется общаться с богатыми, ведь без денег выборов не выиграешь. Однако при этом атрибуты роскоши в его внешнем виде категорически не приветствуются.

Украинскому Робин Гуду (если такой появится) предстоит объехать в течение двух будущих лет всю страну. Объехать не на дорогущем внедорожнике, а на бюджетном седане, не во главе каравана из автомобилей свиты, а с небольшой группой помощников. Объехать, чтобы вести кампанию от села к селу, поскольку именно в глубинке сегодня остаются не только носители украинской аутентичности, но и значительная часть неопределившихся избирателей. Телевизионная реклама и развешанные по всей стране агитационные борды могут оказаться куда менее эффективными, чем народная молва и сарафанное радио. Граждане Украины заметно устали от телевизионных политиков, теряющихся при непосредственном общении с избирателями и не способными давать конкретные ответы на поставленные вопросы. Политику, желающему переписать повестку дня, не нужна громоздкая идеология, для него куда важнее отсутствие диссонанса между реальным поведением и образом в масс-медиа.

Заметное преимущество Робин Гуда – способность привлекать в свою «шайку» не только энтузиастов без политического опыта, но и бывших членов команд более раскрученных политиков, разочаровавшихся в своих шефах. Одно необходимое условие – быть «скованными одной цепью, связанными одной целью» и работать на победу, не требуя кадровых преференций в формате разделения шкуры неубитого медведя.

В крупных городах, которых в Украине не так уж и много, авантюрно настроенного кандидата можно продвигать в социальных сетях. Ему предстоит опереться на настоящую, неподвластную подкупу и конъюнктурным веяниям команду. Если повезет – стать глашатаем интересов среднего класса, который уже с десяток лет не может применить свою готовность проводить в жизнь изменения на пользу стране. Только внятные ответы на проблемные вопросы и оперативная реакция на появляющиеся вызовы может обеспечить рост популярности. Не стоит забывать, что рейтинг популярности политика – величина крайне непостоянная, и нынешние проценты поддержки отдельных фигурантов президентского рейтинга могут лечь в фундамент популярности обладателя нового политического лица и качественно новой политики.

Приближающиеся новогодние праздники дают возможность нашему Робин Гуду попробовать выйти на улицы мегаполисов в образе Деда Мороза, дабы обкатать свои инициативы и тезисы в непосредственном общении. И, чем черт не шутит, вдруг такой политик появится и сумеет вмешаться в президентские расклады.

Евгений МАГДА