Кому и Верховная Рада – парламент

Неумолимо приближается день, когда граждане Украины могут пойти и кинуть в урну избирательный бюллетень. Ради чего?

Проще всего сторонникам регионалов: они верят или хотят верить в пресловутое «покращення». Ну что, имеют право. Причем, у них для этого оснований побольше, чем у других. Верховная Рада давно подчинена интересам Партии регионов, которые, в свою очередь, являются интересами ее почетного председателя, и будущая Рада в этом отношении не будет отличаться от нынешней: что им скажут, то и примут. Вопрос другой, скажут ли принимать то, что наобещали. И смогут ли воплотить то, что напринимали. Но за кем монопольное право на принятие парламентских решений – очевидно.

А вот что имеют в виду, допустим, коммунисты, обещая вернуть страну народу, непонятно, как непонятно, чего от них ожидают их избиратели. Ведь размеры будущего парламентского представительства Компартии не предполагают у них каких-то возможностей радикально поменять политический курс. Это если абстрагироваться от истории революционных свершений сторонников дела Симоненко-Мартынюка, если вам удастся такие вспомнить. Ведь, если по-честному, то коммунисты должны были бы объяснить трудовому народу, что они в меньшинстве будут делать во враждебном буржуазном парламенте. Или все-таки не враждебном?

Опять-таки, если не вдаваться в то, кто и что такое Олег Ляшко, вызывает недоумение, зачем ему в Верховной Раде нужны будут вилы. В конце концов, вот вилы, вот банда, которую «геть», - действуй! Нет, зачем-то понадобился промежуточный этап – приобретение депутатского мандата. Проглядывает в этом некоторая неуверенность в собственных силах, неготовность без промедления воспользоваться рекламируемым инструментом.

Объединенная оппозиция обещает «их» остановить. В чем смысл этого обещания, если останавливать, судя по подготовке к кампании, никто никого не собирался? Допустим, оппозиция даже еще больше объединится в будущем парламенте и даже не потеряет тушками ни одного штыка (ну а вдруг?!), ожидаемые полторы сотни мандатов – это не то количество народных избранников, которое может остановить партию власти. Или кто-то все-таки надеялся, что удастся на вот таким образом организованных выборах завоевать большинство? В таком случае, в оппозиции собрались люди, чья наивность опасно зашкаливает, - именно такие выносят из дому золото и сбережения первой попавшейся цыганке.

В общем, как ни крути, а откровенный разговор с народом предполагает не какие-то отвлеченные рассуждения о несбыточном. Было бы неплохо, чтобы любой нерегионал, в том числе мажоритарщик, ответил на вопрос, зачем ему вдруг понадобилось в парламент, который парламентом не является? Что делать, если там ничего нельзя делать? Ну, кроме того, чтобы пять лет самоотверженно красить нам лавочки у подъезда, подновлять детские площадки во дворах и раздавать продуктовые пакеты пенсионерам. Иначе выходит логика, которую издевательски описал Михаил Брыных: «Политика – это зло, поэтому я иду в нее заниматься добром. Я буду ложкой меда, которая испортит им бочку г…на».

Совсем недавно, каких-то сто лет назад, большевики решали для себя вопрос, идти ли им в Государственную Думу, и, если идти, то зачем. Первую Думу, кстати, они так и проигнорировали: люди собирались порядки в стране менять, а все эти конституционные штучки лишь помогали царизму сохраниться. А потом они, большевики, крепко подумали, и решили, что надо-таки проникать в законодательный орган, но не для того, чтобы о законах хлопотать, а чтобы всячески разоблачать буржуйские партейки, не останавливая при этом подготовку революционного переворота. И потому, по словам Ленина, в Думу партия посылала не ходатаев, а борцов. Правда, среди них не обошлось без агентов царской охранки, но тут уж извините, не специально.

Я вас не спрашиваю, сколько среди нынешних борцов за счастье народное нехороших агентов, - откуда нам знать? Я вас спрошу, много ли борцов среди кандидатов? Вот то-то и оно.

Выходит, что следующая Верховная Рада будет состоять, в основном, из людей, которые сами решений не принимают, но принимают чужие решения, и людей, которые никак в этот процесс вклиниться не могут и помешать ему не в состоянии. Из-за чего тогда такой предвыборный ажиотаж и нервный подсчет голосов и процентов?

Конечно, нельзя исключать, что ближе к 2015 году шакалы из провластной части парламента, почуяв ослабление хозяйской хватки, могут откочевать к соперникам и тем самым поспособствовать изменениям в правящей группе. Но надеяться на то, что именно Верховная Рада станет, как принято говорить, мотором общественных преобразований, не приходится. Случись эти преобразования, скорее уж депутатский корпус, над формированием которого так отчаянно бьется общественная мысль, будет отправлен куда подальше невежливым пинком под зад.

Ведь будущий украинский недопарламент умудрился разочаровать раньше, чем его состав был оглашен Центральной избирательной комиссией. Чтобы терпеть его пять лет, нужно неимоверное терпение. А где его взять?

Леонид Швец