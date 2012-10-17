В многоэтажке упал грузовой лифт с 7 рабочими

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского территориального управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины, застройщиком является ООО "Крымская юридическая группа".

"По предварительным данным, грузовой лифт, в котором находилось 7 человек, сорвался с уровня второго этажа. Пострадавшие – работники подрядных организаций – госпитализированы в городскую больницу", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается: "Лифт, смонтированный фирмой ООО "Лифт-монтаж" (Киев), не был введен в эксплуатацию и использовался без разрешения органов Госгорпромнадзора и первичного технического освидетельствования".

Специалисты управления создали комиссию по расследованию инцидента.