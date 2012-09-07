Прокуратура просит уволить судью за ДТП со смертельным исходом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Прокуратура расследовала и направила в суд уголовное дело по обвинению председателя суда в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)», - отмечается в сообщении прокуратуры.

Санкцией ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права руководить транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

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Как сообщал УНИАН, председатель городского суда г. Орджоникидзе Днепропетровской области подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом, произошедшем 14 апреля 2012 г. на территории Никопольського района. 15 апреля в 6.30 утра на автотрассе между Орджоникидзе и селом Шолохово было найдено тело мужчины, 1976 года рождения, с черепно-мозговой травмой и переломом ног. Автомобилем на момент ДТП по доверенности управлял судья. Генеральная прокуратура Украины 17 апреля возбудила уголовное дело против председателя городского суда. Прокурор Днепропетровской области Наталия Марчук вынесла постановление об определении подследственности по уголовному делу за следственными органами прокуратуры области. Проведение досудебного следствия по уголовному делу было поручено следственному отделу прокуратуры Днепропетровской области.