Янукович-младший претендует на большой кубок губернатора Чмыря

В Сумской области проходит самый сложный ралли-рейд в Украине «Баха 1000», который проводится в регионе во второй раз подряд при поддержке председателя Сумской областной государственной администрации Юрия Чмыря в рамках третьего этапа Кубка Украины по ралли-рейдам.

Как передает корреспондент УНИАН, в составах своих экипажей в автомобильных гонках принимают участие сын Президента Украины народный депутат Виктор Янукович, лично Ю.Чмырь, а также еще около ста участников. Накануне на церемонии открытия соревнований почетное право поднять государственный флаг было предоставлено председателю Федерации автоспорта Украины Богдану Новицкому.

Это – самая сложная гонка в Украине и странах СНГ, которая будет проходить на трассе длиной 1125 км (в прошлом году было 1000 км) по территории Середино-Будского, Ямпольского, Шосткинского районов Сумской области и Новгород-Сиверского района Черниговской области.

В первый день соревнований, 4 августа, участники проедут 575 км, во второй день - 450 км. Гонщиков ожидают как скоростные прямые полевые дороги, так и лесные тропинки и коварные броды. Победителя будут определять в трех категориях – Т-1 (суперпродакшн), Т-2 (продакшн) и Т-3 (в состав этой категории входят квадроциклы и мотоциклы). Кроме того, в рамках третьего этапа Кубка Украины состоятся еще и региональные соревнования, где свое мастерство смогут продемонстрировать любители.

«Новая Сумщина в который раз заявляет о себе как о спортивном регионе, где уважают спорт и скорость и стремятся выйти на передовые позиции в государстве», – отметил Ю.Чмырь во время представления экипажей.

Победитель соревнований получит большой кубок председателя Сумской ОГА.