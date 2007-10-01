Мороз – последняя надежда донецких?

Мнение

Представляю страх донецких перед шатким “демократическим” большинством, о котором свидетельствуют данные экзит-полов и обработанные протоколы из избирательных округов.

Уже сейчас мы видим, как настойчиво представители Партии регионов отмечают то, что экзит-полы, мол, ничего не означают и что в действительности картина может оказаться более радужной для них.

Ночью у меня был разговор с одним небезызвестным представителем “Регионов”. Я его спросила, на что они, собственно, надеются. Он взял лист бумаги и написал: “Мороз – 3%”.

Действительно, социалисты – последняя надежда донецких остаться у власти практически в нынешнем виде. Если Морозу припишут каких-то полпроцента – даже за счет Партии регионов – политическая картина будет выглядеть совсем иначе, чем показывают экзит-полы.

С другой стороны, ход с Морозом настолько очевиден, что, наверное, в штабе БЮТ к нему готовы и приготовили какой-то “контр-шаг”, ведь цена прохождения – непрохождения Мороза – должность премьер-министра для Юлии Владимировны.

Здесь все понятно. Вопрос лишь в том, какой позиции будет придерживаться Президент. Если премьерство Тимошенко для него считается меньшим злом, чем все другие риски, связанные с сохранением старой коалиции, то наверняка Мороза таки не будет в парламенте. А если нет… – то нет...

Об этом мы узнаем буквально в ближайшие часы. Надеюсь.

Оксана Охримчук, г. Киев