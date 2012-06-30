Киркоров объявил о рождении второго ребенка

У певца родился сын. Зал встретил новость аплодисментами.



"Это невероятно волнующе - выступать в городе, который имеет для меня огромное значение. Здесь похоронена моя мама. И удивительно, что именно сегодня, прилетев в Софию, я узнал счастливую новость - у меня родился второй ребенок, сын! Вы не представляете, какое чувство радости меня переполняет. Спасибо Всевышнему за это!", - цитирует певца "Комсомольская правда".



Имя отец пока не выбрал, в тайне остается и личность матери. Изданию удалось лишь выяснить, что вес ребенка 4 кг 200 г, рост - 58 сантиметров.

Первый ребенок певца, девочка Алла-Виктория, родилась семь месяцев назад - 26 ноября.