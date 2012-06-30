Киркоров объявил о рождении второго ребенка
04:42, 30 июня 2012Разное
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Звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров объявил во время своего концерта в столице Болгарии, что второй раз стал отцом.
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У певца родился сын. Зал встретил новость аплодисментами.
"Это невероятно волнующе - выступать в городе, который имеет для меня огромное значение. Здесь похоронена моя мама. И удивительно, что именно сегодня, прилетев в Софию, я узнал счастливую новость - у меня родился второй ребенок, сын! Вы не представляете, какое чувство радости меня переполняет. Спасибо Всевышнему за это!", - цитирует певца "Комсомольская правда".
Имя отец пока не выбрал, в тайне остается и личность матери. Изданию удалось лишь выяснить, что вес ребенка 4 кг 200 г, рост - 58 сантиметров.
Первый ребенок певца, девочка Алла-Виктория, родилась семь месяцев назад - 26 ноября.
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