Патриарх Филарет вручил Кириленко орден

Председатель Политсовета Блока «Наша Украина - Народная Самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО награжден орденом Святого Равноапостольного князя Владимира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народный Союз Наша Украина», награду вручил Святейший Патриарх ФИЛАРЕТ после освящения куполов и накупольного креста Никольской церкви в Белой Церкви Киевской области.

В.КИРИЛЕНКО выразил «глубокую благодарность Святейшому Патриарху ФИЛАРЕТУ и всем верующим за эту высокую награду».