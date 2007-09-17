Патриарх Филарет вручил Кириленко орден
19:51, 17 сентября 2007Разное
713 0
Святого Равноапостольного князя Владимира
Председатель Политсовета Блока «Наша Украина - Народная Самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО награжден орденом Святого Равноапостольного князя Владимира.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народный Союз Наша Украина», награду вручил Святейший Патриарх ФИЛАРЕТ после освящения куполов и накупольного креста Никольской церкви в Белой Церкви Киевской области.
В.КИРИЛЕНКО выразил «глубокую благодарность Святейшому Патриарху ФИЛАРЕТУ и всем верующим за эту высокую награду».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter